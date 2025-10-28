Y-FEST 2025 sẵn sàng “cập bến” Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/11 tới

(Ngày Nay) - Hành trình “SYNC OF HEART” Cần Thơ của Y-FEST đã khép lại vào cuối tuần qua để sẵn sàng “cập bến” Thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 11/2025 với hứa hẹn bùng nổ những màn trình diễn đỉnh cao.

Ngày 28/10/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết tiếp tục khẳng định cam kết của mình với tinh thần tiên phong và khát vọng trẻ thông qua sự kiện âm nhạc đỉnh cao vào ngày 2/11/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Thành phố Hồ Chí Minh: Viettel Y-FEST Sync of Heart. Đây không chỉ là một concert đơn thuần; đó là lời mời gọi thế hệ trẻ cùng hòa nhịp, cùng đồng bộ trái tim với nhịp đập của công nghệ và âm nhạc.

Viettel Y-FEST năm nay được kỳ vọng sẽ vượt xa mọi giới hạn trước đó, không chỉ là nơi thưởng thức những bản hit mà còn là sân khấu để Viettel trình diễn những công nghệ mới nhất, kết hợp âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm tương tác số chưa từng có. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Bảo tàng số “SYNC OF HEART” tại mỗi điểm dừng chân của Y-FEST, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ tương tác cùng nghệ thuật chưa từng có và câu chuyện về bản sắc địa phương, sự kết nối với cộng đồng.

Lần đầu tiên, sự kiện được kết nối với điểm cầu phố đi bộ Hà Nội nối liền và thăng hoa cảm xúc cho khán giả hai miền Bắc- Nam. Màn trình diễn không trọng lực xuất hiện ấn tượng ngay trên sân khấu Y-FEST sẽ đưa khán giả bay lên cùng âm nhạc theo đúng nghĩa đen.

Và chắc chắn, đó là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đang được mến mộ nhất hiện nay như: SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic, Anh Tú, LyLy… những cái tên khiến Fan hâm mộ thực sự phấn khích mỗi khi nhắc tới. Đặc biệt, sẽ không thể thiếu đi cái tên đã trở thành bảo chứng cho sự bùng nổ, Sơn Tùng M-TP - “kẻ chốt show vĩ đại” - người tiếp tục giữ vai trò hạt nhân, là nguồn năng lượng thu hút hàng triệu trái tim. Sự hợp tác giữa Viettel và Sơn Tùng M-TP qua các show Y-FEST không dừng lại ở cảm xúc, mà được xây dựng trên một nền tảng chiến lược và giá trị cốt lõi chung: khát vọng tiên phong và tinh thần luôn muốn bứt phá mọi giới hạn.

Khởi động tại cố đô Huế từ ngày 3 đến ngày 5-10-2025, Y-FEST 2025 còn là hành trình tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Viettel Telecom.

Thông tin chi tiết về siêu nhạc hội Viettel Y- FEST 2025 và cách thức nhận vé tham gia sự kiện, mời khách hàng truy cập Fanpage Viettel Telecom hoặc liên hệ 198 (miễn phí) để được hỗ trợ trực tiếp.