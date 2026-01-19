TP Hồ Chí Minh thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông

(Ngày Nay) - Ngày 17/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh lựa chọn các trường THPT chuyên; các trường thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; các trường được công nhận đạt tiêu chuẩn trường học số để thí điểm triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo, với tổng số khoảng 170 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc tổ chức giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông phải bám sát các định hướng về năng lực, nội dung và phẩm chất được quy định trong Khung nội dung thí điểm giáo dục AI của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc triển khai bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt của các cơ sở giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, nhà trường.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo, tin học, công nghệ, tự học và giải quyết vấn đề; trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng vận dụng cơ bản về trí tuệ nhân tạo trong học tập và đời sống; đồng thời hình thành các phẩm chất cần thiết trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có đạo đức và trách nhiệm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, môn Tin học được xác định là môn học giữ vai trò nòng cốt trong triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Trên cơ sở chương trình hiện hành, các nhà trường thực hiện lồng ghép, tăng cường một số nội dung, chủ đề về trí tuệ nhân tạo bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, năng lực tiếp cận công nghệ của học sinh.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo được sử dụng như công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học trong các môn học và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, tư duy phản biện và ý thức trách nhiệm khi sử dụng AI.

Căn cứ khung nội dung giáo dục AI và điều kiện thực tiễn, các cơ sở giáo dục có thể triển khai theo nhiều hình thức như lồng ghép trong môn học, xây dựng chuyên đề lựa chọn, mô-đun độc lập hoặc tổ chức dạy học thông qua câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, bảo đảm không gây quá tải Chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với các trường chưa tham gia thí điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu 100% cơ sở giáo dục lồng ghép mục tiêu giáo dục trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch dạy học các môn.

Ngành giáo dục Thành phố đồng thời yêu cầu rà soát, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên sử dụng các nền tảng miễn phí, mã nguồn mở, phù hợp với học sinh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI an toàn, hiệu quả, đồng thời tăng cường hợp tác với các đơn vị chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.