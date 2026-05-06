1.223.776 thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026

(Ngày Nay) - Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 5/5 (thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026), Hệ thống quản lý thi ghi nhận tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi.

Cụ thể, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%); thí sinh tự do là 63.844 (chiếm 5,22%). Có 7.952 thí sinh miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,65%).

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, có 1.204.806 thí sinh đăng ký trực tuyến (chiếm 98,45%) và 18.970 thí sinh đăng ký trực tiếp (chiếm 1,55%).

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày từ 10-12/6. Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Hiện nay, các địa phương, nhà trường đang tích cực tổ chức giảng dạy và ôn tập cho học sinh lớp 12, đồng thời thực hiện phân loại học sinh để áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. Việc phụ đạo, bồi dưỡng được triển khai với đa dạng hình thức ôn tập nhằm hỗ trợ hiệu quả cho học sinh, đặc biệt với học sinh vùng sâu, vùng xa…

Các trường cũng tổ chức các đợt thi thử tốt nghiệp, đối sánh kết quả giữa các lần thi nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Thông qua kỳ thi thử, các địa phương có thể rút kinh nghiệm trong quy trình tổ chức thi theo quy chế mới, đặc biệt ở các khâu như xếp phòng thi và tổ chức coi thi đối với môn lựa chọn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hạn chế rủi ro trong kỳ thi chính thức.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất được các địa phương tích cực triển khai nhằm hướng tới tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.