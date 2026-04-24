Hướng dẫn chi tiết về điểm mới đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

(Ngày Nay) - Theo kế hoạch, từ ngày 24/4 thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến 17 giờ ngày 5/5. Thời gian đăng ký chính thức áp dụng cho cả thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do.
Trong khoảng thời gian này, thí sinh thực hiện đăng ký dự thi đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến.

Trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi người tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ.

Đặc biệt, thí sinh phải kiểm tra chính xác thông tin về bài thi, môn thi vì sau 17 giờ ngày 5/5 sẽ không được phép điều chỉnh.

Ảnh tải lên hệ thống phải là ảnh màu cỡ 4x6cm, kiểu căn cước công dân, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng, có độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels.

Thay đổi quan trọng nhất ở mẫu đăng ký dự thi năm 2026 là mã tỉnh thành để phù hợp với sự vận hành của chính quyền hai cấp. Mã tỉnh, mã xã thực hiện theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg. Thí sinh cần lưu ý điều này để tránh sai sót ảnh hưởng tới kỳ thi.

Các em cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành phố, mã xã, phường nơi thí sinh có nơi thường trú hiện tại vào các ô tương ứng. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã, phường, tỉnh, thành phố.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giảm một nửa số giấy tờ cần thiết với thí sinh trước và sau kỳ thi tốt nghiệp. Quy chế điều chỉnh theo hướng tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "Giấy báo dự thi".

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi", do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo quy định và nộp hồ sơ minh chứng hưởng ưu tiên cho điểm tiếp nhận hồ sơ. Sau khi hoàn thành rà soát, điểm tiếp nhận hồ sơ in phiếu đăng ký dự thi và ký tên, đóng dấu và trả 1 bản cho thí sinh.

Thí sinh lưu giữ phiếu đăng ký dự thi được bàn giao lại để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi.

Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi thí sinh đem phiếu đăng ký dự thi này trực tiếp tới điểm thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.

Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp phải khai thông tin giống nhau ở trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi và bản phiếu đăng ký dự thi giao lại cho thí sinh rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng hồ sơ kèm theo 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu thẻ căn cước/căn cước công dân.

Riêng đối với thí sinh sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh phải nộp bổ sung bản sao 2 mặt thẻ căn cước/Căn cước công dân trên 1 mặt của tờ giấy A4.

Bên ngoài bì đựng phiếu đăng ký dự thi phải được công an xã/phường nơi thí sinh đang cư trú ký tên và đóng một dấu để xác nhận nhân thân thí sinh.

Để hỗ trợ thí sinh cách ghi thông tin chính xác trên Phiếu Đăng ký dự thi và Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết như sau:

