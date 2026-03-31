24h chạy thận: Guồng quay thường nhật mưu sinh - điều trị bệnh (Ngày Nay) - Hơn hai thập kỷ qua, cô Vũ Thị Mai (57 tuổi, quê Thái Bình) gắn bó với những ca lọc máu định kỳ. Sau mỗi đợt điều trị, người phụ nữ ấy lại trở về căn phòng trọ nhỏ ở số 121 phố Lê Thanh Nghị, tiếp tục mưu sinh, chắt chiu cho cuộc sống thường ngày. Giữa những nhọc nhằn tưởng chừng không dứt, cô vẫn bình thản bước tiếp, giữ niềm tin vào lòng tử tế.

Quy định mới điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải (Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới.

Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 30/3/2026 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia”.

Tỷ lệ sinh tại Philippines giảm xuống mức thấp kỷ lục (Ngày Nay) - Cơ quan thống kê Philippines (PSA) ngày 30/3 công bố số liệu cho thấy tổng tỷ suất sinh (TFR, nghĩa là số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,7 con.

Giá dầu, chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều theo tín hiệu đàm phán tại Trung Đông (Ngày Nay) - Ngày 30/3, giá dầu thế giới tăng vọt khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, trong khi các thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư vừa kỳ vọng đàm phán, vừa lo ngại xung đột kéo dài.

Bộ Y tế thông tin về việc theo dõi biến thể mới của COVID-19 (Ngày Nay) - Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ.

Bộ GD&ĐT ban hành quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục (Ngày Nay) - Việc phân luồng dựa trên nguyên tắc phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh; gắn kết chặt chẽ với nhu cầu nhân lực của từng vùng và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ các địa phương chuyển đổi số trong năm 2026 (Ngày Nay) - Cục có kế hoạch hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo môi trường kết nối liên thông hệ thống thông tin quản lý du lịch của các địa phương, doanh nghiệp đồng bộ với Trung ương...

Viettel đánh dấu 20 năm kinh doanh toàn cầu thành công rực rỡ (Ngày Nay) - Ngày 28/3, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông-công nghệ số.