Thúc đẩy chuẩn hoá điều trị ung thư từ hợp tác công - tư

(Ngày Nay) - Ngày 24/03 tại Hà Nội, Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) đã ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MoU) với bệnh viện K, đánh dấu các bước tiến mới trong cam kết dài hạn nhằm nâng cao năng lực chăm sóc ung thư tại Việt Nam. Hợp tác hướng đến mục tiêu thúc đẩy đào tạo chuyên môn, hợp tác khoa học và trao đổi kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực điều trị ung thư.

Trong bối cảnh hiện nay, ung thư là một trong những thách thức y tế cấp bách tại Việt Nam. Theo số liệu từ GLOBOCAN năm 2022, Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán sớm, tăng cường điều trị đa chuyên khoa và đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, đồng bộ cho người bệnh.

Ung thư phổi đối mặt với nhiều vấn đề trong phát hiện đột biến, trong khi khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị phù hợp chưa đạt đến mức phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, ung thư tuyến tiền liệt có xu hướng gia tăng, song việc tiếp cận các phương pháp chẩn đoán hiện đại và liệu pháp nội tiết thế hệ mới vẫn còn hạn chế. Với các bệnh lý huyết học ác tính như đa u tuỷ xương hay bệnh bạch cầu, việc chuẩn hoá quy trình chẩn đoán và điều trị được xem là yếu tố then chốt giúp cải thiện kết quả điều trị lâu dài.

Trong khuôn khổ hợp tác, Johnson & Johnson Việt Nam sẽ hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo và cập nhật kiến thức lâm sàng cho đội ngũ y tế, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Các hoạt động chuyên môn bao gồm hội nghị khoa học, hội thảo chuyên sâu về nghiên cứu và công bố khoa học, các chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) cùng chuỗi hội thảo khoa học về ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh ung thư huyết học.

Bệnh viện K đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời tích hợp các quy trình chăm sóc chuẩn hóa vào thực hành lâm sàng thường quy và mở rộng mạng lưới đào tạo. Ông Upendra Patkie - Tổng giám đốc Johnson & Johnson Innovative Medicine Việt Nam, cho biết Bệnh viện K giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển giao kiến thức ung thư học, phổ biến các phác đồ điều trị và thúc đẩy áp dụng thực hành lâm sàng trên phạm vi toàn quốc.

Bản Ghi nhớ này khẳng định cam kết của Johnson & Johnson trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc ung thư tại Việt Nam thông qua việc cụ thể hoá các ưu tiên chuyên môn thành hoạt động triển khai trên thực tiễn, góp phần cải thiện dịch vụ điều trị trên toàn hệ thống y tế. Hợp tác được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát hiện sớm, nâng cao chất lượng ra quyết định đa chuyên khoa dựa trên bằng chứng, đồng thời tăng cường hiệu quả ứng dụng các tiến bộ y học trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.