30.000 khán giả thắp lửa “Hạ Long Concert 2025” – Tầm vóc mới của công nghiệp văn hóa tại Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Chương trình Hạ Long Concert 2025 với chủ đề Hào khí di sản, Bừng sáng tương lai đã thu hút hơn 30.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến, đưa đêm nhạc trở thành dấu mốc trong chuỗi sự kiện du lịch, văn hóa cuối năm của Quảng Ninh. Sự kiện đồng thời đánh dấu khởi đầu cho lễ kỷ niệm 62 năm ngày thành lập tỉnh (30/10/1963 -30/10/2025).

Điểm nhấn thu hút khán giả trong và ngoài tỉnh

Chiều 29/10, không khí quanh Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, bắt đầu nóng lên từ rất sớm. Dòng người kéo dài đến tận các cổng soát vé của Hạ Long Concert 2025, háo hức chờ giờ mở cửa. Ngay từ buổi chiều, ban tổ chức đã cho khán giả có vé mời vào khu vực khán đài, đồng thời phát hơn 30.000 lightstick cho người xem sau khi làm thủ tục kiểm tra an ninh và check-in.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng của hàng chục nghìn chiếc đèn phát sáng đồng loạt, cùng hiệu ứng LED và hệ thống màn hình lớn tại khu vực Bảo tàng – Thư viện tỉnh và Cung Quy hoạch Hội chợ Triển lãm, đã biến quảng trường thành một sân khấu khổng lồ giữa lòng thành phố di sản.

Sân khấu chính của Hạ Long Concert 2025 có sức chứa gần 30.000 người, được chia thành 11 khu vực gồm 5 zone đứng, 5 khán đài ngồi và khu VIP trung tâm. Sáu cổng vào được bố trí xung quanh, đảm bảo luồng di chuyển thông suốt. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, phường Hạ Long tạm cấm và hạn chế giao thông trên tuyến Trần Quốc Nghiễn đoạn qua quảng trường. Bốn bãi đỗ xe chính cùng hai bãi dự phòng được mở rộng để đón hàng vạn người dân và du khách.

Không chỉ người dân địa phương, sức hút của đêm nhạc lan tỏa ra ngoài biên giới tỉnh. Điểm đổi vé cứng tại các quầy trung tâm chật kín người trong hai ngày liên tiếp. Ghi nhận có khán giả từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên và cả những người bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hạ Long chỉ để được tham dự.

Ban tổ chức dành 2.000 vé cho các doanh nghiệp lữ hành và công ty du lịch nội tỉnh, như một cách kết nối sự kiện văn hóa với hoạt động kích cầu du lịch – bước đi thể hiện tư duy gắn văn hóa với phát triển kinh tế địa phương.

Bữa tiệc ánh sáng và công nghệ

Hạ Long Concert 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng các địa phương và đơn vị trong tỉnh thực hiện. Lần này, toàn bộ hệ thống kỹ thuật được đầu tư hiện đại: trình chiếu 3D mapping, laser, LED, cùng màn pháo hoa tầm cao khép lại bằng một "bữa tiệc ánh sáng và công nghệ" ngoạn mục.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội và đông đảo nhân dân.

Với chủ đề Hạ Long 2025 – Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai, chương trình được thiết kế theo ba chương: Vùng đất địa linh – Khát vọng vươn lên; Đột phá vượt khó – Khát vọng đổi mới; Quảng Ninh tương lai – Khát vọng vươn cao. Đây là bản trường ca bằng âm thanh và ánh sáng, tái hiện hành trình 62 năm xây dựng và phát triển của vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ truyền thống cách mạng, ý chí bền bỉ và tinh thần đổi mới không ngừng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn kiêm chỉ đạo nghệ thuật. Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đảm nhận sản xuất cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Bảo Anh, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Hùng, rapper Rica, nhóm Oplus, solo trống Thu Hà và các vũ đoàn chuyên nghiệp.

Mở màn chương trình là chuỗi ca khúc khắc họa tinh thần vùng mỏ: Từ than đen đến ánh sáng, Cờ Đảng bay trên núi Bài Thơ, Tôi là người thợ lò – những giai điệu tôn vinh lịch sử lao động, bản lĩnh và niềm tự hào Quảng Ninh.

Tiếp nối là các tiết mục mang sắc thái hiện đại, gắn liền với khát vọng trẻ trung, đổi mới. Khán giả được thưởng thức Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Tùng Dương), Vinh quang đang chờ ta (Võ Hạ Trâm), Phép màu, Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng), Phù Đổng Thiên Vương, Mùa hè tuyệt vời (Đức Phúc), Ếch ngoài đáy giếng, Made in Việt Nam (Phương Mỹ Chi). Khoảnh khắc hơn 30.000 người cùng hát vang Phép màu và Còn gì đẹp hơn trở thành hình ảnh biểu tượng của đêm diễn, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đêm nhạc kéo dài 120 phút, kết thúc bằng màn pháo hoa 10 phút trên nền nhạc rộn ràng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Theo thống kê, sự kiện nhận được hàng trăm tin bài đăng tải trên báo chí trung ương, địa phương và cả một số trang tin quốc tế. Hơn 40 fanpage lớn chia sẻ thông tin với tổng cộng hơn 10.000 lượt tương tác – minh chứng cho sức lan tỏa của chương trình và hình ảnh Quảng Ninh năng động, cởi mở trên truyền thông.

Sự kiện cũng được coi là một trong những chương trình văn hóa quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh, được đầu tư bài bản nhằm tạo cú hích cho hoạt động du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất di sản đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước. Qua cách tổ chức chuyên nghiệp, sự kiện thể hiện rõ hướng đi mà Quảng Ninh đang theo đuổi: phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Tuy nhiên, thành công của Hạ Long Concert 2025 không nên dừng ở con số khán giả hay tầm vóc tổ chức. Câu hỏi lớn hơn và đáng quan tâm hơn là làm sao để những chương trình hoành tráng như vậy không chỉ rực rỡ trong một đêm, mà trở thành nguồn lực dài hạn cho ngành công nghiệp văn hóa.

Chính sách kết nối doanh nghiệp du lịch thông qua vé mời là một bước đi thực dụng cần thiết, nhưng cần tiếp nối bằng các sản phẩm du lịch văn hóa ổn định, những chương trình trải nghiệm gắn với sinh kế cộng đồng, cùng các cơ chế bảo tồn di sản cụ thể và bền vững.

Ở góc nhìn chiến lược, Hạ Long Concert 2025 đã đặt nền móng cho cách Quảng Ninh khẳng định vị thế mới khi tổ chức sự kiện tầm quốc gia, khai thác văn hóa như một nguồn lực kinh tế, và biến “di sản sống” thành tài nguyên sáng tạo.

Thách thức còn lại là chuyển hóa ánh sáng sân khấu thành chính sách phát triển thực tế – để những đêm nhạc rực rỡ như Hạ Long Concert 2025 không chỉ là khoảnh khắc, mà trở thành cú hích cho sự chuyển mình bền vững của văn hóa Quảng Ninh.