5 trường cao đẳng được Bộ GD&ĐT công nhận trường chất lượng cao

(Ngày Nay) - Các trường được công nhận chất lượng cao gồm Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao đẳng Y tế Thái Bình và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao cho 5 trường cao đẳng, gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Theo quyết định, các trường đã đáp ứng các tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao và được công nhận trường cao đẳng chất lượng cao từ ngày 2/2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hành động để khắc phục những điểm tồn tại nhằm duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian được công nhận.

Tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao được quy định tại Điều 5, Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, các trường phải đáp ứng tiêu chí về quy mô đào tạo; trình độ nhà giáo; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; quản trị nhà trường; trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

