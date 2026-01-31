TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phụ huynh chủ động phối hợp với nhà trường hoặc chính quyền địa phương để kịp thời điều chỉnh thông tin, cung cấp đầy đủ minh chứng, giấy tờ hợp lệ trong trường hợp có thay đổi so với dữ liệu “nơi ở hiện tại” đã được xác thực trên VNeID.

Trường hợp phụ huynh không thực hiện rà soát, không xác nhận thông tin đúng thời hạn, hệ thống sẽ mặc định ghi nhận là đã chấp thuận toàn bộ dữ liệu hiện có. Dữ liệu này được sử dụng làm căn cứ chính thức và duy nhất cho công tác tuyển sinh đầu cấp. Các yêu cầu điều chỉnh thông tin liên quan đến nơi ở hiện tại sau mốc thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết, trừ những trường hợp đặc biệt như học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng.

Sở đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tiếp tục rà soát dữ liệu, đảm bảo tất cả mọi học sinh trong độ tuổi đi học được đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ, chính xác vào hệ thống tuyển sinh chung của Thành phố. Các địa phương phân công nhân sự tiếp nhận, tổng hợp, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình rà soát. Các trường phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách hỗ trợ phụ huynh, thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận dữ liệu trên cổng tuyển sinh đầu cấp đúng thời gian quy định.

Nhiều năm qua, công tác tuyển sinh đầu cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai theo hình thức trực tuyến, thông qua hệ thống chung toàn Thành phố. Ứng dụng hệ thống bản đồ số GIS vào công tác tuyển sinh, Thành phố thực hiện phân bổ chỗ học theo hướng tạo điều kiện cho học sinh được học ở trường gần nơi ở hiện tại, phù hợp với mạng lưới giáo dục của địa phương.

Sau hợp nhất, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, công tác tuyển sinh đầu cấp tại Thành phố tiếp tục thực hiện trực tuyến, thống nhất trên hệ thống chung. Nguồn dữ liệu tuyển sinh được lấy từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, trong đó thông tin “nơi ở hiện tại” đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, được xác định là tiêu chí chính để xét tuyển.

Trong bối cảnh đô thị tập trung đông dân, ngành giáo dục Thành phố luôn phải đối diện với bài toán về trường lớp đáp ứng chỗ học. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù mạng lưới trường, lớp luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu học tập. Sĩ số học sinh/lớp tại nhiều trường cao so với quy định; tỷ lệ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học chưa được bảo đảm. Bên cạnh đó, việc cố gắng duy trì chuẩn quốc gia (yêu cầu về diện tích/học sinh) mâu thuẫn trực tiếp với áp lực phải nhận hết học sinh trên địa bàn (phổ cập giáo dục).

Từng bước giải quyết bài toán này, Thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, như rà soát, đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất theo lộ trình; tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, linh hoạt bố trí phòng học, phòng chức năng; đồng thời, bố trí ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và kinh phí phục vụ dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tham mưu UBND Thành phố về ngân sách, quỹ đất để xây dựng trường lớp; kiến nghị quy định bắt buộc các dự án khu dân cư mới phải bàn giao quỹ đất xây dựng trường học theo quy hoạch trước khi triển khai bán nhà cho người dân.