Giải bóng đá nữ châu Á 2026: Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình đầy thử thách

(Ngày Nay) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 sau khi không thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp trước những đối thủ mạnh. Dù vậy, hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn để lại nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh bảng đấu có sự góp mặt của những đội bóng giàu kinh nghiệm tại châu lục.

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ấn Độ. Ở trận đấu này, các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu chủ động và tạo ra nhiều cơ hội. Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự là người tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định ở những phút bù giờ, giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Tuy nhiên, bước ngoặt của bảng đấu đến ở lượt trận thứ hai khi đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Trước đối thủ thi đấu kỷ luật và tận dụng cơ hội tốt hơn, các cô gái Việt Nam để thua với tỷ số 0-1. Kết quả này khiến cục diện bảng C trở nên khó khăn hơn, buộc tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với thử thách rất lớn ở lượt trận cuối cùng.

Ở trận đấu quyết định gặp Nhật Bản – đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch – tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp và thể lực, các học trò của HLV Mai Đức Chung chủ động chơi phòng ngự, cố gắng hạn chế sức ép và chờ đợi cơ hội phản công.

Dù vậy, trước sức mạnh của đội bóng từng nhiều lần vô địch châu Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại. Nhật Bản kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 4-0, qua đó khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu châu lục.

Sau trận đấu này, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các học trò.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đối thủ rất mạnh. Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến thể lực của các cầu thủ. Có những thời điểm đội mất bình tĩnh và chưa giữ được sự tập trung cần thiết nên các pha phối hợp chưa thực sự hiệu quả”.

Nhà cầm quân của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết ở hiệp 2, các cầu thủ đã thi đấu tốt hơn và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng sự thiếu chính xác trong các tình huống xử lý cuối cùng khiến đội không thể ghi bàn.

HLV Mai Đức Chung cũng cho biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Australia, đặc biệt là việc phải thi đấu vào khung giờ trưa, khiến nhiều cầu thủ như Thanh Nhã, Vạn Sự hay Dương Thị Vân gặp khó khăn về thể lực, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì nhịp độ thi đấu.

Dù dừng bước tại vòng bảng, nhưng giải đấu lần này vẫn mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ lần đầu được thi đấu ở sân chơi châu lục. Theo HLV Mai Đức Chung, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá lại lực lượng, rút ra những bài học cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu quốc tế sắp tới.

Việc được cọ xát với những đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Đài Bắc Trung Hoa được xem là cơ hội quan trọng để đội tuyển nữ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu nâng cao trình độ và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên đấu trường châu lục.