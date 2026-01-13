85 năm Ngày Bác Hồ về nước - Khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 12/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học với chủ đề “85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam”, do UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã diễn ra.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước - những người đã dành nhiều tâm huyết và trí tuệ để nghiên cứu, luận giải về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An chia sẻ: Cách đây tròn 85 năm, ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, đặt chân lên mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam; đồng thời là bước ngoặt mang tầm thời đại, đánh dấu sự hội tụ mang tính tất yếu giữa tư duy lý luận cách mạng khoa học với thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (ngày 10-19/5/1941). Hội nghị đã xác định đúng đắn đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh: Sự kiện Bác Hồ về nước là kết tinh cao đẹp của khát vọng độc lập dân tộc, của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược thiên tài; là nguồn khởi phát trực tiếp cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, là điểm tựa vững chắc để địa phương không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Khắc ghi lời dạy và tấm gương đạo đức cách mạng của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên phát triển. Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Cao Bằng đang tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đồng thời, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa - lịch sử cách mạng. Trong đó, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó là một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cho rằng, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Những bài học từ sự kiện Bác Hồ về nước - về độc lập, tự chủ, về lấy dân làm gốc, về gắn lý luận với thực tiễn vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Hội thảo là một hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc về phương diện chính trị, tư tưởng, lý luận và thực tiễn; góp phần làm sáng tỏ hơn giá trị lịch sử to lớn của sự kiện Bác Hồ về nước, đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với nhãn quan chính trị sắc bén và tầm nhìn chiến lược sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn Cao Bằng - vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chính trị, quốc phòng, an ninh và giàu truyền thống yêu nước làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên.

Tại hội thảo, các nhà khoa học tiếp tục làm rõ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng và quyết định chuyển hướng chiến lược tại Hội nghị Trung ương lần thứ Tám; qua đó rút ra những bài học có giá trị bền vững cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiện nay. Bên cạnh đó, phân tích sâu sắc giá trị lý luận và thực tiễn của sự kiện Bác Hồ về nước đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Các chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp khoa học, khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích cách mạng tại Cao Bằng gắn với đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử; đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng công nghệ mới để đưa lịch sử cách mạng đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Trao đổi tại hội thảo, một số chuyên gia cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, trong đó có vai trò của Cao Bằng không chỉ dừng lại ở sự lựa chọn mang tính chiến thuật trong thời điểm lịch sử cụ thể, mà là biểu hiện sinh động của quan điểm cách mạng phải bắt đầu từ cơ sở, mang tính toàn dân, toàn diện, gắn lý luận với thực tiễn, gắn lực lượng cách mạng với đời sống nhân dân. Cao Bằng trong tư tưởng Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là vùng đất khởi đầu của căn cứ địa cách mạng, mà còn là biểu tượng của lòng dân, của trí tuệ tổ chức cách mạng và là mô hình kiểu mẫu về gắn kết giữa nhân dân với Đảng và phong trào cách mạng.