Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trên hành trình tìm đường cứu nước, nước Nga Xô Viết - quê hương của Cách mạng Tháng Mười, đất nước của Lênin vĩ đại có một vị trí và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Nhiều địa danh nơi đây còn ghi dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trở thành biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị Việt – Nga.

Nhân Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (30/1/1950 - 30/1/2025) và 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025), thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị và Cục lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười”.

Trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười” giới thiệu tới công chúng hành trình Người đến với nước Nga – nơi có lãnh tụ Lê nin và thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Tư tưởng vĩ đại của Lênin đã trở thành nguồn sáng, động lực mạnh mẽ định hướng con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Tại đây, Người đã sống, học tập và hoạt động cách mạng, từ đó hình thành tình cảm gắn bó sâu sắc với đất nước và nhân dân Nga.

Sau khi Việt Nam giành độc lập năm 1945, trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần thăm Nga và các nước thành viên Liên Xô (cũ). Những dấu chân của Người trải dài trên khắp đất nước Liên Xô rộng lớn, mang theo tình hữu nghị chân thành và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Qua các chuyến thăm, Người cảm nhận rõ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Liên Xô dành cho cách mạng Việt Nam, đồng thời trở thành người bạn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Liên Xô.Dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước Nga - quê hương Cách mạng Tháng Mười, đất nước của Lênin vĩ đại cũng như các nước thành viên Liên Xô (cũ) là minh chứng sinh động cho con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khắc họa tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga – hai dân tộc luôn đồng hành, sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, tạo nên câu chuyện đẹp về tình hữu nghị thủy chung, son sắt.

Với 260 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, Trưng bày chuyên đề gồm 3 phần:

Phần I: Người đi tìm hình của nước - Hành trình qua nước Nga Năm 1920, sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã gặp được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin và thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc. Từ đó, Người bước vào con đường cách mạng vô sản dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin. Để bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho con đường cách mạng Việt Nam, Người đã đến Nga ba lần vào những năm 1923 - 1924, 1927 và 1934 - 1938. Tại đây, Người đã trải qua những năm tháng học tập, hoạt động cách mạng sôi nổi, có những bài học quý giá, những người đồng chí, người bạn quốc tế thân thiết. Trong mọi hoạt động, Người kiên trì bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười.

Phần II: Trên khắp Liên Xô rộng lớn - Khắc sâu tình hữu nghị.Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam và Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1950. Trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần sang thăm Liên Xô, dày công vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Người đã đến thăm tất cả 15 nước cộng hòa thành viên Liên Xô, lưu lại dấu chân hữu nghị trên khắp Liên Xô rộng lớn. Trong mỗi chuyến thăm, ngoài thời gian hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Liên Xô, Người đều dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi nhân dân nước bạn tại các công, nông trường, nhà máy, trường học, trại hè thiếu nhi, nhà triển lãm, bảo tàng… chứng kiến những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục của nhà nước Xô Viết. Cho đến những ngày tháng cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành trọn vẹn lòng biết ơn vô hạn đối với Lênin, Cách mạng Tháng Mười và nhân dân Liên Xô. Phong thái cao quý của Người và di sản quý báu mà Người để lại cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây, Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay luôn được khắc ghi trong trái tim của nhân dân hai nước.

Phần III: Thắm tình hữu nghị Việt – Nga.75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung, son sắt giữa Việt - Nga do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước đặt nền móng, dày công gây dựng và được nhân dân hai nước chung tay vun đắp luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua thử thách của thời gian cũng như biến động của lịch sử. Đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy.

Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, hòa bình, thống nhất và xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô (cũ). Kế thừa truyền thống quý báu đó, Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay đã tiến những bước dài trên con đường hợp tác cùng phát triển. Năm 1994, hai nước ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2001 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012.

Cũng trong Trưng bày chuyên đề lần này, Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới công chúng một số tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được sưu tầm từ Liên Bang Nga: Sách “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924” do giảng viên Svetlana Glazunova và sinh viên Pavel Bolshkov thuộc bộ môn dạy tiếng Việt Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Quốc gia Mát-xcơ-va trao tặng cho Bảo tàng tháng 9 năm 2025; Các bức ảnh về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 cùng Dòng lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sổ cảm tưởng khách danh dự của Bảo tàng Địa chất Ural, do Lưu trữ Nhà nước tỉnh Xvéclốp và Bảo tàng Địa chất Ural, Liên Bang Nga gửi tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2025.

Trưng bày chuyên đề được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 8/12/2025 đến tháng 4/2026.