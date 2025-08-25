9 thí sinh vào chung kết Chuông vàng vọng cổ 2025

Qua 4 đêm thi tuyển chọn, được phát sóng trên kênh HTV9 vào mỗi 21h tối Chủ nhật hàng tuần từ ngày 3 đến 24/8, có 8 thí sinh chính thức bước vào vòng chung kết, gồm có: Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long), Nguyễn Tấn Đạt (1993, Tây Ninh), Nguyễn Phú Yên (1999, Cà Mau), Nguyễn Thị Ngọc Như (2000, Cần Thơ), Vương Quan Trí (2009, An Giang), Huỳnh Kim Tho (1990, An Giang), Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM), và Phạm Ngọc Nữ (1992, Đồng Tháp). Đây là những thí sinh đã được ban giám khảo – gồm NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Ngọc Đợi và NSƯT Võ Minh Lâm – bỏ phiếu bình chọn sau mỗi đêm thi từ danh sách “tạm chọn” (có được ít nhất 2 lựa chọn của giám khảo).

Cùng với đó, giám khảo khách mời – nghệ sĩ Chí Tâm – cũng chọn ra 4 thí sinh bứt phá, là: Lý Trung Cương (2002, Cà Mau), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2003, Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Thúy Trang (1994, Tây Ninh), và Phạm Văn Tấn (1995, Vĩnh Long).

Và khán giả sẽ chọn ra thí sinh thứ 9 của vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ 2025 qua phần bình chọn, bằng cách: nhấn “thả tim” vào ảnh thí sinh mình muốn bình chọn trong album “Bình chọn thí sinh thứ 9 vào vòng Chung kết CVVC 2025” trên fanpage chính thức Chuông vàng vọng cổ. Thời gian bình chọn từ 23g tối 24/8 đến 12g ngày 25/8.

Tại cuộc livestream vào trưa 25/8, ban tổ chức đã công bố kết quả: thí sinh bứt phá ở đêm tuyển chọn 2 là Nguyễn Thị Mỹ Duyên với 42,8% lượt bình chọn là thí sinh thứ 9 góp mặt ở vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ 2025.

Ban tổ chức cũng tổ chức bốc thăm chia đội ở vòng chung kết. Các giám khảo ở vòng tuyển chọn sẽ trở thành các huấn luyện viên đồng hành cùng các thí sinh qua các vòng thi cam go để tiến tới danh hiệu “chuông vàng”.

Kết quả bốc thăm xác định: đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Trinh gồm các thí sinh Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thị Ngọc Như, Lê Thị Hà Như. Đội của huấn luyện viên Ngọc Đợi gồm các thí sinh Nguyễn Phú Yên, Đặng Thị Thùy Dương, Huỳnh Kim Tho. Đội của huấn luyện viên Võ Minh Lâm gồm các thí sinh Vương Quan Trí, Phạm Ngọc Nữ, Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Các đội cũng bốc thăm thứ tự thi ở vòng chung kết 1, lần lượt là đội của NSƯT Ngọc Đợi, đến đội của NSND Hồ Ngọc Trinh và cuối cùng là đội của NSƯT Võ Minh Lâm.

Vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2025 với sự tranh tài của 9 thí sinh sẽ lên sóng vào giữa tháng 9. Ở mùa giải thứ 20, cuộc thi có nhiều đổi mới hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ cho thí sinh dự thi lẫn người xem.