Những công dân nhí chào đời trong ngày hội non sông

(Ngày Nay) - Ngay khoảnh khắc 0 giờ 2 phút ngày 2/9, một bé trai nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ bác sỹ.

Khi khắp mọi miền đất nước rợp cờ hoa, tưng bừng trong tiếng nhạc mừng Tết Độc lập, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không khí lại được điểm tô bằng những âm thanh đặc biệt: Tiếng khóc chào đời của những thiên thần bé nhỏ.

Trong những ngày nghỉ lễ, các y bác sỹ nơi đây vẫn âm thầm, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng là đón những mầm sống mới, mang hạnh phúc đến cho biết bao gia đình.

Ngay khoảnh khắc 0 giờ 2 phút ngày 2/9, tại khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một bé trai nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ bác sỹ.

Gia đình quyết định đặt tên con là Trần Quốc Khánh - như một lời nhắc nhớ về ngày con chào đời gắn liền với ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc.

Chị Bùi Thị Thu Phương, mẹ bé xúc động chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, nhất là hôm nay lại đúng ngày Quốc khánh. Ban đầu, tôi dự sinh vào 10/9, không ngờ con trai lại chào đời sớm hơn và đúng vào dịp đặc biệt này. Vậy là ngày Tết Độc lập năm nay, gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn gấp bội khi có thêm một thành viên mới."

Càng ý nghĩa hơn khi bà ngoại của bé, một cựu cán bộ quân đội đã ấp ủ nguyện vọng đặt tên cháu là Quốc Khánh nếu bé ra đời đúng dịp lễ trọng đại này và điều kỳ diệu ấy đã trở thành hiện thực.

Cũng ngay sau đó, một bé gái khác ra đời lúc 0 giờ 29 phút. Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Thu Phương đã đặt tên con là Hà An, với hy vọng con luôn bình an và hạnh phúc.

Đi làm vào ngày nghỉ lễ, được tận tay đỡ đẻ cho các sản phụ, Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thùy Dương, khoa Sản bệnh lý và Chẩn đoán trước sinh chia sẻ: “Mỗi tiếng khóc khỏe mạnh trong ngày Quốc khánh là một món quà quý. Mong các con lớn lên mạnh mẽ, yêu nước và góp phần xây dựng Tổ quốc.”

Cũng trong ngày 2/9 đã có rất nhiều em bé khác nữa đã ra đời trong niềm vui, nước mắt hạnh phúc và sự tận tụy không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương.