Ai Cập bác bỏ tin lăng mộ Vua Tutankhamun có nguy cơ sụp đổ

(Ngày Nay) - Những vết nứt trên tường chỉ là dấu tích cũ từ năm 1922, thời điểm nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện ra ngôi mộ gần như nguyên vẹn của vị pharaoh trẻ tuổi này.
Bên trong lăng mộ Vua Tutankhamun. (Ảnh: Wikimedia Commons)
Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập ngày 21/10 khẳng định lăng mộ Vua Tutankhamun - một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế kỷ 20, ở thành phố Luxor vẫn hoàn toàn ổn định và an toàn, bác bỏ thông tin lan truyền trên truyền thông nước ngoài cho rằng di tích này có nguy cơ sụp đổ do nứt tường và độ ẩm cao.

Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập (SCA) Mohamed Khaled nhấn mạnh rằng mọi tin đồn về “nguy cơ sụp đổ” đều vô căn cứ, đồng thời cho biết các cuộc kiểm tra định kỳ hiện trạng lăng mộ Vua Tutankhamun được tiến hành chặt chẽ với sự phối hợp của Viện Bảo tồn Getty (GCI) - đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo tồn di sản.

Theo báo cáo mới nhất của GCI, không phát hiện bất kỳ thay đổi vật lý hay hóa học nào trong cấu trúc lăng mộ suốt hơn 1 thế kỷ qua. Những vết nứt trên tường chỉ là dấu tích cũ từ năm 1922, thời điểm nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện ra ngôi mộ gần như nguyên vẹn của vị pharaoh trẻ tuổi này.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cũng lưu ý rằng một số bài báo quốc tế đã hiểu nhầm hoặc trích dẫn sai nguồn, thậm chí nhầm lẫn giữa lăng Tutankhamun với các di tích khác trong Thung lũng các vị vua.

Trong thập kỷ qua, lăng mộ Vua Tutankhamun đã trải qua chương trình bảo tồn toàn diện, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Nhờ đó, di tích 3.000 năm tuổi này hiện nằm trong số những lăng mộ được bảo tồn tốt nhất ở Thung lũng các vị vua, tiếp tục thu hút hàng triệu du khách và giới nghiên cứu mỗi năm.

