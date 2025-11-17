Ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ gây ung thư đại trực tràng

(Ngày Nay) - Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng sớm, đặc biệt ở người trẻ tuổi, cần hạn chế tối đa.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm.

Thực phẩm siêu chế biến là thực phẩm ăn liền hoặc chế biến sẵn, thường chứa hàm lượng đường, muối, chất béo bão hòa và phụ gia thực phẩm cao để giữ cho chúng có thể bảo quản và sử dụng được lâu, chẳng hạn như bánh mì sản xuất hàng loạt, ngũ cốc ăn sáng và súp ăn liền.

Theo các nhà khoa học, sự gia tăng tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở những người trong độ tuổi 20, 30 và 40 ở một số quốc gia vượt xa những gì có thể chỉ do di truyền. Điều này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu y tế xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về lối sống, chẳng hạn như thay đổi chế độ ăn uống, cân nặng, mức độ hoạt động thể chất, thói quen uống rượu bia…

Một nghiên cứu kéo dài 24 năm với gần 30.000 phụ nữ tham gia Nghiên cứu Sức khỏe Y tá II do Đại học Harvard (Mỹ) dẫn đầu đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến nhất có nguy cơ mắc polyp đại tràng - một tổn thương tiền ung thư - cao hơn 1,45 lần so với những người tiêu thụ ít nhất. Những người tham gia đã tự trả lời bảng câu hỏi về thực phẩm 4 năm một lần.

Tiến sỹ Andrew Chan - bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham và là giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard ở Boston, tác giả chính của nghiên cứu - cho biết dường như ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy có lý do chính đáng để cân nhắc việc hạn chế tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến. Mức độ nguy được xác định từ việc ăn thực phẩm siêu chế biến cũng ngang bằng với các nguy cơ do béo phì hoặc thiếu hoạt động thể chất.

Trong khi đó, bác sỹ Shady Ashamlla - chuyên gia phẫu thuật ung thư tại Trung tâm Ung thư Odette của Sunnybrook ở Toronto (Canada) - cho biết việc hạn chế tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến là rất cần thiết để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Chuyên gia dinh dưỡng Russell de Souza - Phó giáo sư và là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Dân số của Đại học McMaster (Canada) - cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Theo ông, thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều đường, muối và chất béo không lành mạnh, nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng. Những thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và thậm chí là ung thư.

Chúng được chế biến theo hướng dễ dàng tiếp cận và làm tăng nhu cầu muốn ăn của mọi người. Vị chuyên gia dinh này đưa ra lời khuyên rằng, bất cứ khi nào có thể, hãy chọn thực phẩm tươi và nguyên chất.

Chuyên gia Ashamalla cho biết thêm, thông thường, khi người trẻ tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng, bệnh đã phát triển đến mức khá nặng. Ngược lại, ở người lớn tuổi, polyp thường được phát hiện trước khi chúng trở thành ung thư giai đoạn tiến triển.