Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có khả năng thành bão và đi vào Biển Đông

(Ngày Nay) - Dự báo, đến 13 giờ ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão; đến 13 giờ ngày 18/9, có khả năng đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (16/9), vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon có gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h, có khả năng đi vào Biển Đông.

Trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ ít thay đổi.Dự báo, đêm 16/9 và ngày 17/9, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m; biển động.

Từ đêm 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa to.

Ngày hôm nay (16/9), ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 16/9 có nơi trên 50mm như trạm Khánh Sơn (Khánh Hòa) 55,8mm, trạm Gò Công (Đồng Tháp) 54,6mm.

Dự báo, chiều tối và đêm 16/9, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 80 mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết các khu vực đêm 16 và ngày 17/9:

Tây Bắc Bộ

- Đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào rải rác và có nơi có dông đêm và sáng, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

- Có lúc có mưa rào và dông về đêm và sáng, ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C

- Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.