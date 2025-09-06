Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 7 trên biển Đông

(Ngày Nay) - Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong chiều tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sẽ mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cơn bão số 7 hoạt động trên biển Đông (tên quốc tế sẽ là Tapah).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng 6/9, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc của biển Đông, cường độ mạnh cấp 7.

Theo các chuyên gia, hiện tại điều kiện hoạt động của áp thấp nhiệt đới đang khá thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc đang ở ngưỡng 29 - 30 độ C; trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam hoạt động tương đối mạnh, vì thế khả năng mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới này lên tới 70 - 80%.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, cơn áp thấp nhiệt đới/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc của biển Đông, trong khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới, hình thế chính quyết định đường đi, hướng di chuyển của các cơn áp thấp nhiệt đới/bão lại có xu hướng suy yếu, nên cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo.

"Với hướng di chuyển Tây Bắc, khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta không cao, khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc. Hiện tại, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8/9, khi đổ bộ, cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10 - 11, giật tới cấp 13 - 14", đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định.

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế, Việt Nam nhận định trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13 và thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9.

Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta và khả năng khoảng từ chiều và đêm ngày 9 - 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.