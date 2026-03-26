Apple siết bảo vệ trẻ em trên môi trường số

(Ngày Nay) - Ngày 25/3, Apple bắt đầu triển khai yêu cầu xác minh độ tuổi đối với người dùng tại Vương quốc Anh thông qua bản cập nhật phần mềm mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh gia tăng sức ép buộc các “gã khổng lồ” công nghệ phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo quy định mới, người dùng iPhone và iPad tại Anh sẽ phải xác nhận độ tuổi bằng giấy tờ tùy thân chính thức, thẻ tín dụng hoặc tài khoản Apple hiện có. Apple nêu rõ người lớn sẽ phải xác nhận từ 18 tuổi trở lên để sử dụng một số dịch vụ hoặc tính năng, hoặc thực hiện một số thao tác nhất định trên tài khoản.

Những trường hợp không xác minh độ tuổi sẽ phải đối mặt với các hạn chế khi duyệt web và các công cụ an toàn giao tiếp tương tự với tài khoản trẻ em. Những công cụ này bao gồm các tính năng phát hiện nội dung nhạy cảm như ảnh, video khỏa thân và hạn chế nội dung trực tuyến rộng hơn.

Cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) đã hoan nghênh động thái này và cho rằng việc Apple lựa chọn Anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới để triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên thiết bị của hãng là “một thắng lợi thực sự cho trẻ em và các gia đình”.

Tại Anh, trẻ em dưới 13 tuổi không thể tạo tài khoản Apple nếu không có người giám hộ. Theo Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh, sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới, các nền tảng lưu trữ nội dung có nguy cơ gây hại phải triển khai các biện pháp xác minh độ tuổi nghiêm ngặt như nhận diện khuôn mặt hoặc kiểm tra thẻ tín dụng.

Anh, cùng nhiều quốc gia khác, đang thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trước đó, Chính phủ Anh cũng đã khởi động tham vấn về khả năng cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong khuôn khổ chương trình này, hàng trăm thanh thiếu niên Anh sẽ tham gia thử nghiệm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội và giới hạn thời gian dùng ứng dụng.

Tháng 12/2025, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến và có lợi nhuận cao. Một số quốc gia khác cũng đang xem xét biện pháp tương tự, trong đó có Pháp. Ngày 26/1, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nếu dự luật được Thượng viện thông qua, Pháp sẽ trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới áp dụng biện pháp mạnh tay với mạng xã hội.