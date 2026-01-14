Ba bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng cho kỷ nguyên phát triển

(Ngày Nay) - Ba bộ sách lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản, khẳng định giá trị bền vững của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản các công trình: "Hồ Chí Minh Toàn tập," "Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử" và "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa."

Đây là hệ thống tư liệu chính thống, kết tinh giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với vận mệnh dân tộc. Bộ sách chính là điểm tựa vững chắc, soi sáng con đường đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển.

"Hồ Chí Minh Toàn tập" là công trình đồ sộ, có ý nghĩa đặc biệt trong việc hệ thống hóa toàn bộ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách tập hợp các bài viết, bài nói, thư từ, điện, báo cáo, tác phẩm lý luận-chính trị, văn hóa, ngoại giao… của Người trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

Trong lần xuất bản thứ ba năm 2011, bộ sách được bổ sung gần 800 tác phẩm, đưa tổng số tác phẩm của Người được lựa chọn đưa vào bộ sách lên đến 3.300 tác phẩm và được sắp xếp thành 15 tập.

Đây phần lớn là những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969, sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước ở Trung ương, các địa phương, các cơ quan lưu trữ ở nước ngoài và đã được xác minh, thẩm định kỹ lưỡng.

Là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, bộ sách "Hồ Chí Minh Toàn tập" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, do vậy, Nhà xuất bản đã tiếp tục xuất bản bộ sách này, có sửa chữa vào năm 2021 và năm 2025.

Điểm nổi bật của bộ sách không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở cách sắp xếp hợp lý, có chú thích rõ ràng về hoàn cảnh ra đời, giúp người đọc hiểu sâu hơn nội dung tư tưởng cũng như bối cảnh lịch sử của từng văn bản.

Đây là “kho tư liệu gốc” đặc biệt quan trọng, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ sở lý luận để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Với một cách tiếp cận khác, bộ sách "Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử" tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người theo trình tự thời gian diễn ra các sự kiện, lời nói, bài viết, hoạt động sinh hoạt giao tiếp... của vĩ nhân đối với thời đại, đất nước, dân tộc, gia đình, họ hàng, bạn hữu, kẻ thù; từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trong đời sống chung và đời sống riêng, thể hiện lãnh tụ vừa như một vĩ nhân vừa như một người bình thường gần gũi.

Bộ sách gồm 10 tập, thể hiện một cách công phu, tỉ mỉ từng chặng đường hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tuổi thơ, quá trình ra đi tìm đường cứu nước, đến khi trở thành lãnh tụ của Đảng và dân tộc Việt Nam, quá trình Người lãnh đạo cách mạng...

Mỗi sự kiện đều được xác định rõ mốc thời gian, địa điểm, gắn với bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế, kèm theo trích dẫn nguồn tư liệu. Giá trị nổi bật của bộ sách nằm ở tính “biên niên học” chuẩn mực, giúp người đọc cảm nhận rõ chiều sâu nhân cách, bản lĩnh và trí tuệ của Người qua từng ngày, tháng, năm lịch sử.

Đây là tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, đồng thời cũng phù hợp với bạn đọc phổ thông muốn tìm hiểu cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hệ thống.

Bổ sung cho hai bộ sách mang tính nền tảng trên, 2 tập sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa" do nhà sử học Dương Trung Quốc tuyển chọn và biên soạn sẽ đem đến cho bạn đọc một trải nghiệm gần gũi, sinh động và giàu tính gợi mở.

Bộ sách tuyển chọn những sự kiện, hoạt động tiêu biểu sắp đặt theo trình tự thời gian hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những quyết sách lớn của cách mạng đến những câu chuyện đời thường giản dị mà sâu sắc.

Theo hành trình ngày-tháng-năm, các sự kiện được trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ tra cứu, nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác và giá trị tư liệu.

Điểm đặc trưng của bộ sách là khả năng kết nối lịch sử với hiện tại: mỗi ngày trôi qua đều có thể trở thành một “dấu mốc nhớ Bác,” giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, không nặng tính học thuật mà vẫn mang đậm ý nghĩa giáo dục.

Mỗi bộ sách có đặc trưng riêng, tạo thành một chỉnh thể khá toàn diện: "Hồ Chí Minh Toàn tập" cung cấp hệ thống văn bản gốc, qua đó thể hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử" phản ánh toàn cảnh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người theo dòng thời gian và "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa" giống như nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại qua những lát cắt tiêu biểu trong cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc tiếp cận những công trình có giá trị khoa học và thực tiễn như ba bộ sách này càng trở nên thiết thực.

Không chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, các bộ sách còn hướng tới đông đảo bạn đọc, giúp mỗi người tìm thấy ở đó những bài học gần gũi về lẽ sống, về trách nhiệm với đất nước và cộng đồng.

Đặc biệt, việc tái bản ba bộ sách đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra càng làm nổi bật ý nghĩa thời sự và giá trị lâu dài của các ấn phẩm, góp phần bồi đắp nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.