Nhiều chương trình hỗ trợ, sẻ chia với người bệnh dịp cận Tết

(Ngày Nay) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, với nhiều người, đó là thời khắc sum họp, đoàn viên bên gia đình sau một năm nhiều lo toan, vất vả. Thế nhưng, tại các bệnh viện lớn của cả nước, vẫn còn rất nhiều người bệnh phải ở lại điều trị. Với họ, Tết không chỉ là nỗi nhớ nhà, mà còn là nỗi lo về sức khỏe, về chi phí điều trị và tương lai phía trước.

Thấu hiểu những điều người bệnh cần, không chỉ là thuốc men, kỹ thuật hay trang thiết bị hiện đại, mà còn là sự sẻ chia, là cảm giác được quan tâm, được đồng hành, được tiếp thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật, nhiều bệnh viện đã tổ chức các chương trình sẻ chia, trao yêu thương tới những người bệnh dịp Tết Bính Ngọ 2026 như Chợ Tết yêu thương tại Bệnh viện Bạch Mai, bữa cơm tất niên tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp…

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, Chợ Tết yêu thương được Bệnh viện tổ chức không chỉ trao tặng những phần quà vật chất, mà còn là sự trao gửi tình cảm, động viên tinh thần, là cầu nối gắn kết giữa thầy thuốc với người bệnh, giữa bệnh viện với cộng đồng xã hội trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc.

Chợ Tết yêu thương có nhiều hoạt động thiết thực như các gian hàng 0 đồng, các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú. Mỗi gian hàng là một tấm lòng. Mỗi phần quà là một lời chúc Tết rất thật, rất đời. Và tất cả cùng chung một mong muốn mọi người bệnh, dù đang phải đón Xuân trong bệnh viện, vẫn cảm nhận được không khí Tết, vẫn thấy mình được quan tâm, sẻ chia.

Tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, không khí hối hả, tất bật của mọi ngày đã được thay thế bằng sự ấm áp của tình người, "căn bếp ấm lửa" mang đến những mâm cơm tất niên trọn vẹn tới người bệnh ung thư đang điều trị tại đây. Với bệnh nhân sức khỏe còn yếu, Bệnh viện đã chuẩn bị xuất ăn đến từng phòng bệnh.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K chia sẻ, chương trình bữa cơm tất niên đã trở thành một hoạt động thường niên của Bệnh viện K. Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn chia sẻ với người bệnh rằng, hành trình chữa bệnh không chỉ là đến khám, điều trị mà còn là hành trình của sự kết nối con người với con người, để người bệnh cảm nhận họ không đơn độc trên con đường phía trước.

Nhiều bệnh nhân dự chương trình bày tỏ sự xúc động khi được quây quần bên mâm cơm đầm ấm cùng những người đồng bệnh. Những giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến nhiều cảm xúc chân thành được kết nối bằng hình ảnh sum vầy, với hương vị ngày Tết cổ truyền như bánh chưng, nem, giò và các món ăn quen thuộc. Hơn cả một bữa cơm, đó là tấm lòng và sự chung tay của cả xã hội, để mỗi người có thêm nghị lực và ý chí chiến thắng bệnh tật, đón thêm thật nhiều mùa xuân mới.