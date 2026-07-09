Ba xưởng chế tác nghệ thuật kính cùng tạo tác phẩm biểu tượng cho Triển lãm Di sản Quốc tế 2026

(Ngày Nay) - Chỉ còn vài tháng trước khi khai mạc Triển lãm Di sản Quốc tế (International Heritage Fair) 2026 , Ban tổ chức đã hé lộ dự án nghệ thuật đặc biệt sẽ chào đón khách tham quan ngay từ lối vào sự kiện. Tác phẩm quy mô lớn, được sáng tác riêng cho kỳ triển lãm năm nay, hứa hẹn trở thành điểm nhấn thể hiện trọn vẹn chủ đề "Lighting up Heritage" (Thắp sáng di sản) .

Sau thành công của Triển lãm Di sản Quốc tế 2025, khi lần đầu tiên áp phích chính thức của triển lãm được hiện thực hóa thành một tác phẩm thủ công ngay tại khu vực đón khách, năm 2026, Ban tổ chức tiếp tục mở rộng ý tưởng này bằng một công trình hoàn toàn mới, kết hợp nhiều kỹ nghệ chế tác kính truyền thống để kể câu chuyện về ánh sáng trong di sản.

Tác phẩm được thực hiện bởi ba xưởng thủ công danh tiếng của Pháp gồm Atelier Aura, Studio Vitrail Bianconi và Miroiterie Perucca & Peronino. Mỗi đơn vị mang đến một kỹ thuật đặc trưng, từ verre églomisé (nghệ thuật dát vàng dưới kính có nguồn gốc từ thời Cổ đại), kính màu (stained glass) cho đến kỹ thuật tráng bạc và tạo hiệu ứng oxy hóa trên gương. Sự kết hợp giữa màu sắc, độ trong suốt, bề mặt mờ, phản chiếu và các chi tiết dát vàng được kỳ vọng sẽ tạo nên những hiệu ứng ánh sáng đa tầng, biến ánh sáng thành một "chất liệu" có thể cảm nhận bằng thị giác.

Ba xưởng thủ công góp mặt trong dự án

Atelier Aura – Gìn giữ nghệ thuật dát vàng dưới kính

Được sáng lập bởi nghệ nhân Marie Roux, Atelier Aura theo đuổi nghệ thuật verre églomisé – kỹ thuật dát kim loại dưới mặt kính có lịch sử từ thời Cổ đại. Phương pháp này sử dụng lá vàng, bạc hoặc đồng được gắn vào mặt trong của tấm kính trước khi chạm khắc để tạo nên các họa tiết trang trí cùng hiệu ứng chiều sâu độc đáo.

Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo tồn di sản, Marie Roux đã mang đến cách tiếp cận đương đại cho kỹ thuật hiếm gặp này thông qua những tác phẩm thủ công độc bản, kết hợp vẻ đẹp sang trọng của vật liệu với sự tinh xảo trong chế tác. Atelier Aura là gương mặt quen thuộc của Triển lãm Di sản Quốc tế và năm 2026 đánh dấu lần thứ năm xưởng tham dự sự kiện.

Studio Vitrail Bianconi – Khi kính màu trở thành ngôn ngữ của ánh sáng

Nghệ nhân Bryce Bianconi được đào tạo tại Trường Kính Lucas (École du Verre Lucas, Nehou) trước khi tiếp tục học nghề cùng các bậc thầy chế tác kính màu tại Chartres và Nancy – hai cái nôi của nghệ thuật kính màu Pháp.

Sau hơn hai thập kỷ theo đuổi nghề, ông thành lập Studio Vitrail Bianconi, chuyên thiết kế và chế tác các tác phẩm kính màu theo yêu cầu. Kế thừa truyền thống lâu đời nhưng mang tinh thần đương đại, xưởng nổi bật với những bố cục hình học và cách phối màu tinh tế. Khi ánh sáng xuyên qua các ô kính, tác phẩm không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác giàu cảm xúc mà còn góp phần định hình không gian và bầu không khí kiến trúc.

Miroiterie Perucca & Peronino – Bốn thế hệ làm nghề kính và gương

Đại diện cho thế hệ thứ tư của một gia đình làm nghề kính và gương tại Pháp, Mathieu Perucca cùng Cédric Peronino thành lập Miroiterie Perucca & Peronino vào năm 2014. Để tri ân truyền thống gia đình, hai nghệ nhân đã lấy họ của cha mẹ đặt tên cho xưởng.

Bên cạnh các dịch vụ kính truyền thống như thay kính, mái kính, giếng trời hay phục chế cửa kính màu, xưởng còn ứng dụng nhiều công nghệ và vật liệu hiện đại như kính sơn màu, lan can kính hay kính hộp tích hợp rèm. Đối với tác phẩm dành cho Triển lãm Di sản Quốc tế 2026, Miroiterie Perucca & Peronino sẽ giới thiệu loạt gương tạo hiệu ứng phong hóa (weathered mirrors) – bề mặt gương được xử lý để tạo dấu ấn thời gian và những lớp phản chiếu giàu chiều sâu, góp phần làm nổi bật chủ đề "Thắp sáng di sản".

Theo Ban tổ chức, nguồn cảm hứng của tác phẩm đến từ thế giới đại dương với những rạn san hô và vỏ sò, nhằm tái hiện vẻ đẹp tự nhiên thông qua ngôn ngữ của thủ công truyền thống và thiết kế đương đại. Đây không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật chế tác kính mà còn là minh chứng cho khả năng đổi mới của các nghề thủ công di sản khi được đặt trong bối cảnh nghệ thuật hiện đại.

Việc lựa chọn ánh sáng làm chủ đề xuyên suốt cũng phản ánh xu hướng ngày càng được quan tâm trong lĩnh vực bảo tồn di sản: khai thác những giá trị vô hình như ánh sáng, màu sắc và trải nghiệm thị giác để mang đến cách tiếp cận mới đối với công chúng, đồng thời tạo cơ hội để các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại.

Tác phẩm sẽ được công bố độc quyền tại lối vào Triển lãm Di sản Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11/2026 tại Carrousel du Louvre (Paris, Pháp). Đây được xem là một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất của sự kiện năm nay, nơi quy tụ hàng trăm nghệ nhân, đơn vị bảo tồn, bảo tàng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực di sản từ nhiều quốc gia.