Bác sĩ cảnh báo bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng do thời tiết thay đổi bất thường

(Ngày Nay) - Những ngày gần đây, thời tiết tại khu vực phía Nam có sự thay đổi thất thường khi ban ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông. Các bác sĩ cho biết, với thời tiết như hiện nay sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), sự thay đổi nhiệt độ và thời tiết thất thường dễ làm trẻ, nhất là trẻ nhỏ hoặc có bệnh nền, mắc bệnh hô hấp và biến chứng nặng.

Qua thống kê tại khoa Hô hấp 1 (Bệnh viện Nhi đồng 2) có hơn 170 trẻ đang điều trị các bệnh hô hấp như viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi, hen suyễn… Riêng phòng cấp cứu có khoảng 20 bệnh nhi, phần lớn dưới 1 tuổi, nhiều em phải thở oxy và tập vật lý trị liệu để thông đường thở.

Cụ thể như trường của bệnh nhi T.N.N.U. (2 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) sau nhiều ngày điều trị ở tuyến dưới, bé đến khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng ho, khó thở, được chẩn đoán viêm phổi và nhập viện.

Mẹ bệnh nhi U. cho biết: “Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng con tôi bị ốm suốt. Tôi cho bé uống kháng sinh nhưng bệnh vẫn không khỏi, đến khi mang lên đây khám thì bác sĩ cho nhập viện. Cùng phòng với con tôi cũng có nhiều trẻ bị viêm phổi, hen suyễn”.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Thị Ngọc Phú, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo: Để phòng bệnh hô hấp, phụ huynh nên chú ý tăng cường lượng nước cần thiết cho cơ thể của trẻ, đặc biệt là những loại nước uống giàu khoáng chất và nhiều vitamin giúp cơ thể trẻ không bị mất nước do nhiệt độ cao và tăng cường sức đề kháng.

Hạn chế cho trẻ chơi quá lâu dưới thời tiết nắng nóng vì dễ gây mất nước, suy kiệt và dễ nhiễm bệnh. Nếu phải hoạt động ngoài trời nên che chắn cho trẻ cẩn thận, tránh những thời điểm nhiệt độ môi trường tăng cao và tia cực tím hoạt động mạnh. Sau khi hoạt động ở ngoài trời nắng, không nên cho trẻ đi tắm ngay bằng nước lạnh.

Giữ nhà cửa sạch sẽ, tránh khói thuốc, đeo khẩu trang nơi đông người, giữ máy lạnh ở 25 - 26°C. Khi trẻ ho, sốt, sổ mũi nên đưa trẻ đi khám sớm.