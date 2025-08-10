Đức: Công nghệ nội soi mới giúp phát hiện sớm ung thư thực quản

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phát hiện ung thư thực quản sớm nhờ công nghệ nội soi O2E mới, giúp cải thiện tỷ lệ sống sót lên tới 90% nhờ khả năng phát hiện chính xác cao.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu Đức và Áo mới đây đã phát triển một kỹ thuật hình ảnh tiên tiến mang tên "O2E", cho phép các phòng khám phát hiện các tổn thương ung thư ở thực quản với độ chính xác chưa từng có.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, công nghệ nội soi tiên tiến này có thể phát hiện ngay cả những thay đổi mô bệnh lý nhỏ nhất, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và chẩn đoán sớm.

O2E kết hợp hai kỹ thuật hình ảnh bao gồm OCT có khả năng ghi lại chi tiết cấu trúc mô và hình ảnh quang âm (OPAM) có thể mô tả ngay cả những mạch máu nhỏ nhất ở các lớp mô sâu hơn.

Bằng cách kết hợp các kỹ thuật này, có thể tạo ra hình ảnh 3D độ phân giải cao về cấu trúc và chức năng mô trong thực quản. Cả hai cảm biến được tích hợp vào một viên nang nội soi có khả năng quét mô ở góc 360 độ.

Giáo sư Vasilis Ntziachristos, Giám đốc Viện Hình ảnh Sinh học và Y học tại Helmholtz Munich và Chủ tịch Đại học Kỹ thuật Munich (TUM), cho biết hệ thống hình ảnh kép này có thể phát hiện ra các dấu hiệu tổn thương ung thư giai đoạn đầu, bao gồm những thay đổi cấu trúc vi mô bên dưới bề mặt niêm mạc và những thay đổi vi mạch tinh vi bên trong mô ung thư, mà các phương pháp trước đây không thể phát hiện được.

Trong nghiên cứu thí điểm, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra thực quản của động vật và các mẫu mô từ bệnh nhân mắc bệnh thực quản Barrett, phiên bản trước đây của ung thư thực quản. Họ đã xác định thành công sự khác biệt rõ rệt giữa mô khỏe mạnh, mô có những thay đổi tế bào bất thường, giai đoạn tiền ung thư và khối u ác tính.

Ung thư thực quản được xếp vào một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất: Khi được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, khoảng 90% bệnh nhân có thể sống sót.

PV
Đức khoa học y tế ung thư thực quản sức khỏe

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
(Ngày Nay) - Một chiến dịch nghiên cứu khoa học quốc tế vừa phát hiện hơn 3.500 thùng chứa chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài của chất thải hạt nhân đối với hệ sinh thái biển sâu. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ dự án liên ngành NODSSUM do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) khởi xướng, thực hiện từ ngày 16/6 đến 10/7 vừa qua.
Những khu đất có vị trí đẹp và hạ tầng tốt nên được ưu tiên phát triển các công trình thương mại - dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bất động sản trên đất thương mại dịch vụ
(Ngày Nay) - Việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng đất TMDV không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển khu vực dịch vụ, động lực chính cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.
Đức cảnh báo Israel nguy cơ cô lập về ngoại giao
(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
(Ngày Nay) - Ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.