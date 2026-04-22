Bản hòa tấu của tình cô trò và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc

(Ngày Nay) - Khi vị trí Quán quân Cuộc thi Liên hoan Nhạc nhẹ Thiếu nhi Hà Nội 2026 gọi tên Nguyễn Ngọc Hồng Minh, cả cô giáo Trần Bảo Hà và học trò đều vỡ òa hạnh phúc. Đó không đơn giản chỉ là một giải thưởng, mà là bản hòa tấu của tình cô trò và niềm đam mê rực cháy với âm nhạc.

Cái kết ngọt ngào tại Rạp Khăn Quàng Đỏ

“Cảm xúc đầu tiên khi học trò của mình được xướng tên ở vị trí cao nhất trong cuộc thi Liên hoan nhạc nhẹ thiếu nhi Thủ đô 2026 là niềm tự hào, xúc động đến nghẹn ngào”, cô giáo Trần Bảo Hà, giảng viên thanh nhạc Cung Thiếu nhi Hà Nội – người trực tiếp dìu dắt em Nguyễn Ngọc Hồng Minh đến với âm nhạc chia sẻ.

“Sau những ngày tập luyện, khi đứng ở cánh gà nhìn các con bước ra sân khấu, tôi không còn quá áp lực về việc thắng thua, mà chỉ mong các con được cháy hết mình với âm nhạc. Nhưng khi học trò mình được xướng lên ở vị trí cao nhất, mọi nỗ lực âm thầm, những giờ tập luyện miệt mài của cả thầy và trò như thước phim quay chậm hiện ra. Đó không chỉ là niềm vui của một giải thưởng, mà là hạnh phúc khi thấy sự tận tâm của mình đã kết quả ngọt ngào giữa Rạp Khăn Quàng Đỏ”.

Chủ nhân của giải Nhất Liên hoan Nhạc nhẹ Thiếu nhi Hà Nội 2026 - Nguyễn Ngọc Hồng Minh, sinh năm 2015, là một trong những học trò nhỏ tuổi nhất của cô giáo Trần Bảo Hà tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Năm nay, học trò của cô Hà may mắn giành được nhiều giải cao, cùng với Quán quân Nguyễn Ngọc Hồng Minh còn có Á quân Đào Minh Trí Quân.

Cô giáo Trần Bảo Hà kể lại, hành trình gặt hái “quả ngọt” của cô và Nguyễn Ngọc Hồng Minh đã đi qua 5 năm bền bỉ, từ lúc Hồng Minh mới chỉ là một cô bé nhỏ xíu chưa nói rõ. Hai cô trò gặp nhau đúng đợt dịch Covid-19 hoành hành, hai cô trò thậm chí phải học nhạc online... Nhưng Hồng Minh rất thích hát, đam mê nghệ thuật, con rất ít khi vắng mặt trong các giờ học. Hễ phím đàn đánh lên là con thả hồn theo giai điệu, khẽ ngân nga hát như một bản năng.

Khi thông tin cuộc thi Liên hoan Nhạc nhẹ Thiếu nhi Thủ đô 2026 được phát động, Nguyễn Ngọc Hồng Minh đã vô cùng háo hức, muốn cùng các bạn thử sức chinh phục những sân chơi mới. Liên hoan Nhạc nhẹ Thiếu nhi Thủ đô 2026 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn dành cho lứa tuổi thiếu nhi tại Hà Nội, diễn ra với vòng chung khảo và trao giải vào ngày 19/4/2026 tại Rạp Khăn Quàng Đỏ. Sự kiện thu hút hàng ngàn thí sinh hội tụ từ các trường học và học sinh trên toàn thành phố Hà Nội, mang đến các tiết mục âm nhạc sôi động và sáng tạo.

Rất nhiều tiết mục hấp dẫn đã được trình diễn tại sân chơi nghệ thuật rực rỡ. Những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ Thủ đô cất lên khiến Liên hoan Nhạc nhẹ Thiếu nhi Thủ đô năm 2026 trở thành điểm hẹn đầy cảm xúc dành cho các em thiếu nhi yêu âm nhạc trên địa bàn Hà Nội. Vượt lên nhiều tiết mục hấp dẫn, Nguyễn Ngọc Hồng Minh đã giành giải Nhất cuộc thi.

"Với Hồng Minh, giải Nhất này hoàn toàn không phải là một sự may mắn hay do năng khiếu sẵn có, mà là kết quả của một hành trình nỗ lực bền bỉ và kiên trì. Khi mới bắt đầu đến với tôi, Minh còn gặp những hạn chế nhất định về phát âm, nhưng con đã không hề nản chí. Điều giúp Minh đoạt giải cao chính là sự tập trung tuyệt đối và thái độ cầu thị. Con học cách lắng nghe, sửa từng con chữ, từng hơi thở cho đến khi đạt được độ chuẩn xác và tự nhiên nhất”, cô Hà kể lại. Chính cái sự “lì lợm” trong tập luyện và lòng quyết tâm chinh phục những đoạn nhạc khó đã giúp Nguyễn Ngọc Hồng Minh tỏa sáng đúng lúc.

“Tôi tin Hồng Minh sẽ còn đi xa hơn nữa. Bởi một đứa trẻ có ý chí vượt qua được những rào cản của bản thân từ khi còn nhỏ như Minh thì sẽ không có khó khăn nào làm con lùi bước. Giải thưởng lần này là một sự ghi nhận xứng đáng, nhưng tôi vẫn luôn dặn Minh phải giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục rèn giũa để tiếng hát ngày càng sâu sắc và trưởng thành hơn”, cô giáo Trần Bảo Hà khẳng định.

Cùng các con viết nên những nốt nhạc đẹp năm 2026

Theo cô Trần Bảo Hà, Liên hoan Nhạc nhẹ thiếu nhi Hà Nội không chỉ là nơi để các em thể hiện năng khiếu, mà còn là hành trình nuôi dưỡng đam mê, lan tỏa tình yêu âm nhạc và góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho thiếu nhi Thủ đô.

Với cô Hà, mỗi học trò là một viên ngọc thô với những sắc thái khác nhau. Với những bạn có thế mạnh về thính phòng, dân gian đương đại hay nhạc nhẹ, tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu và lựa chọn những tác phẩm phù hợp nhất, làm sao để bài hát đó không chỉ là một tiết mục dự thi, mà là “chiếc áo” vừa vặn nhất giúp các con tỏa sáng.

“Vũ khí bí mật” giúp các con thành công chính là sự thấu hiểu: Khi người thầy tìm đúng mảnh ghép cho năng khiếu và gu âm nhạc của trò, các con sẽ tự tin nhất, và chính sự tự tin đó là điều thuyết phục Ban giám khảo” – cô Hà khẳng định.

Để có những học trò xuất sắc, những “quả ngọt” gặt hái được ở Rạp Khăn Quàng Đỏ như Quán quân Nguyễn Ngọc Hồng Minh hay Á quân Đào Minh Trí Quân thì cô giáo Trần Bảo Hà đã không ít lần phải “vò đầu bứt tai”, dạy học trò bằng cái “kỷ luật của nghệ sĩ”.

“Có những tiết mục mà cả thầy và trò đã dày công xây dựng, nhưng đến lúc tập, học sinh lại chưa chạm được tới cái 'ngưỡng' cảm xúc hay kỹ thuật mà tôi kỳ vọng. Chưa kể, áp lực thi cử và cường độ tập luyện liên tục khiến sức khỏe của các con có lúc trồi sụt, phong độ không ổn định, làm tôi lo lắng vô cùng. Có những lúc tưởng chừng phải thay đổi phương án vì quá khó, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt quyết tâm của các con, tôi lại tự nhủ: mình không được vội. Hai cô trò cứ thế kiên nhẫn dìu nhau đi từng bước một, sửa từng nốt nhạc, chỉnh từng hơi thở. Chúng tôi chọn cách đi chậm nhưng chắc chắn, và hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc tác phẩm đó được hoàn thiện trọn vẹn tại đích đến, vượt qua cả sự mong đợi ban đầu”, cô Hà tâm sự. Những thành tích nổi bật của học trò là hạnh phúc vô tận của cô giáo.

Sinh ra trong một gia đình quân ngũ, được đào tạo bài bản tại ngôi trường quân đội vốn rất khắt khe - Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - cô giáo Trần Bảo Hà luôn dạy học trò bằng cái “kỷ luật của nghệ sĩ'”: nghiêm túc trong giờ giấc, chỉn chu trong từng nốt nhạc và kiên trì đến cùng với mục tiêu đề ra. Chính sự giáo dục từ gia đình và nhà trường quân đội đã dạy cô rằng: Muốn tự do bay bổng trên sân khấu, đôi chân phải đứng thật vững trên nền tảng kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp. Sự khắt khe ấy giúp các học trò không chỉ hát hay, mà còn có bản lĩnh vững vàng để đối mặt với mọi áp lực sân khấu.

Cô giáo Trần Bảo Hà chia sẻ thêm: “Có những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật xử lý luyến láy tinh tế hoặc phải thể hiện được cái 'hồn' rất đặc trưng của dòng nhạc đó. Tôi và học trò đã cùng nhau dành rất nhiều thời gian để phân tích, tìm tòi từng chi tiết nhỏ nhằm làm sao ra đúng màu sắc và tinh thần của bài hát. Có lúc các con cảm thấy khó khăn vì chưa làm chủ được những đoạn nhạc phức tạp, tôi đóng vai trò là người đồng hành tiếp thêm động lực”. Với cô, khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất chính là khi thấy học trò mình vượt qua được giới hạn của bản thân, chinh phục được những sân chơi âm nhạc lớn trong và ngoài nước, như khoảnh khắc Hồng Minh hay Trí Quân tỏa sáng trên sân khấu.