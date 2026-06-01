Tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh in thêm 10.000 bản mới

(Ngày Nay) - Trong chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc mùa hè 2026, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM giới thiệu sách “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được phát hành với số lượng in 10.000 bản.

Diện mạo mới trực quan và sinh động

Tác phẩm Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành vào đầu hè năm 2026 có diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động. “Chúng tôi tin tưởng tác phẩm trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc” – Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại TPHCM, chia sẻ trong buổi giao lưu bàn tròn tại Đường Sách TPHCM ngày 31/5.

Ở lần xuất bản này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật làm mới tác phẩm về hình thức trình bày theo hướng hiện đại, sinh động và tăng tính tương tác, góp phần nâng cao trải nghiệm đọc. Hệ thống tranh minh họa sinh động cùng nhiều trang tô màu, giúp bạn đọc nhỏ tuổi vừa đọc, vừa khám phá lịch sử bằng trí tưởng tượng của riêng mình.

Trong lời giới thiệu sách phiên bản mới, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật viết: “Lịch sử Việt Nam là dòng chảy bất tận của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng tự do. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ cha ông đã viết nên những trang sử vàng bằng trí tuệ, lòng quả cảm và sự hy sinh lớn lao.

Bước sang thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta tiến hành hai cuộc đấu tranh vĩ đại trước hai cường quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất non sông, đưa đất nước bước vào một thời đại mới - thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Cầm trên tay tác phẩm Lịch sử nước ta với khổ nhỏ gọn 12x19cm, bạn đọc có thể nhận thấy điểm nổi bật của lần xuất bản mới khiến tác phẩm thêm phần sống động chính là việc bổ sung hệ thống tranh minh họa. Những câu thơ đi kèm hình ảnh sinh động giúp người đọc không chỉ “đọc” mà còn “nhìn thấy” lịch sử.

Phần minh họa được thiết kế gần gũi với thiếu nhi, cho phép các em tô màu và tương tác với nội dung sách. Cách tiếp cận này biến việc học lịch sử từ hoạt động tiếp nhận thụ động thành trải nghiệm khám phá đầy hứng thú, góp phần khơi gợi trí tưởng tượng và niềm say mê tìm hiểu lịch sử dân tộc ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Những vần thơ về lòng yêu nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã khơi nguồn cho dòng chảy lịch sử của dân tộc thấm sâu vào mỗi người dân bằng việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, bồi dưỡng ý thức độc lập dân tộc. Người căn dặn: "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam/ Kể năm hơn bốn ngàn năm/ Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa”.

Vào cuối năm 1941, trong thời gian hoạt động tại căn cứ địa Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lịch sử nước ta. Điều đặc biệt là Người không lựa chọn văn xuôi mà sử dụng thơ lục bát - thể thơ truyền thống gần gũi với đời sống dân gian. Tháng 2/1942, cuốn sách Lịch sử nước ta được Việt Minh Tuyên truyền bộ xuất bản lần đầu nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và ý thức dân tộc trong quần chúng nhân dân.

Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lịch sử nước ta đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. Bằng ngôn ngữ mộc mạc, nhịp điệu dễ nhớ, dễ thuộc, tác phẩm khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến giữa thế kỷ XX. Những triều đại, anh hùng dân tộc và các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm được kể lại ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc, giúp lịch sử trở nên gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân.

“Dù dung lượng không dài, Lịch sử nước ta thể hiện nhãn quan lịch sử sâu sắc và niềm tin mạnh mẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tương lai dân tộc. Đặc biệt, ở phần niên biểu cuối sách, Người đã dự đoán năm 1945 Việt Nam sẽ giành được độc lập - một minh chứng cho tư duy chiến lược và niềm tin son sắt vào thắng lợi của cách mạng” - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật nhận định.

Hơn tám thập niên trôi qua, tác phẩm Lịch sử nước ta vẫn giữ nguyên giá trị tư tưởng, lịch sử và giáo dục. Cuốn sách là lời nhắc nhở về cội nguồn, là bài học về lòng yêu nước, là sự kết tinh giữa tư tưởng lớn và hình thức biểu đạt giản dị mà sâu sắc. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lời dạy và chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn như ngọn hải đăng soi đường, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cha ông, ý thức trách nhiệm với đất nước và khát vọng cống hiến cho tương lai vì một nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.