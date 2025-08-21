Bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử Quốc hội và HĐND

(Ngày Nay) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định các văn bản hướng dẫn “xương sống” cho công tác hiệp thương, hội nghị cử tri sẽ được hoàn thiện kỹ lưỡng, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử.

Ngày 21/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, Tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Nghị quyết về việc xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung gồm 3 chương, 9 điều.

Trong đó, Chương I: Về hội nghị cử tri (Quy định chi tiết hướng dẫn Điều 45, Điều 54); chương II: Về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố (Hướng dẫn khoản 4, Điều 52 việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố); chương III: Về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 6 chương và 29 điều.

Cụ thể, chương I: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (từ Điều 1 đến Điều 6);

Chương II: Cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (tư Điều 7 đến Điều 16);

Chương III: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (từ Điều 17 đến Điều 20);

Chương IV: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (từ Điều 21 đến Điều 24);

Chương V: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (từ Điều 25 đến Điều 28);

Chương VI: Điều khoản thi hành.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào các quy định nhằm nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian tới, phục vụ mục tiêu hướng tới kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Đối với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung, các ý kiến tập trung về xác định thẩm quyền triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, bảo đảm đúng thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; thống nhất với các quy định tại Luật bầu cử (sửa đổi); Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)...

Nhiều ý kiến cũng tham gia thảo luận về hình thức tổ chức hội nghị cử tri phù hợp với bối cảnh thực tiễn và thẩm quyền quyết định hình thức tổ chức hội nghị, nhất là việc quy định cụ thể cách thức tổ chức lấy ý kiến trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh, thiên tai không thể tổ chức hội nghị trực tiếp;

Đồng thời thảo luận, thống nhất về quy định số lượng cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; số lượng cử tri tại Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã (việc quy định số lượng cử tri tối thiểu sao cho phù hợp đảm bảo tính đại diện nhưng cũng cần đảm bảo yếu tố cơ sở vật chất tại khu dân cư.

Đặc biệt lưu ý đến các khu dân cư sau sáp nhập quy mô lớn dân cư lớn, địa bàn rộng).

Về Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các ý kiến tán thành với sự cần thiết phải điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thống nhất với các mốc thời gian được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (sửa đổi, bổ sung) và phù hợp với ngày bầu cử được ấn định (15/3/2026).

Đa số ý kiến đều thể hiện sự đồng tình với quy định về thành phần họp giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tại dự thảo; một số ý kiến cho rằng cần phải có quy định rõ hơn, cụ thể hơn để thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao xây dựng hai văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt.

Đây là những văn bản hướng dẫn "xương sống," đặt nền móng để triển khai đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử; qua đó, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Hoàng Công Thủy lưu ý bộ phận thường trực Tổ biên tập rà soát kỹ lưỡng các văn bản, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, bảo đảm hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các bước trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được khách quan, dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm chất lượng của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri; giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm Luật được thi hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả...