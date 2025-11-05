Bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng-Khánh Hòa

(Ngày Nay) - Khoảng chiều ngày 6/11, bão sẽ gây gió mạnh trên vùng ven biển Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14.

Chiều tối 4/11, thông tin về tình hình bão Kalmaegi, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Khoảng chiều 6/11, bão di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm 6//11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Bão 13 rất mạnh khi vào Biển Đông

Giám đốc Mai Văn Khiêm cho hay: Các cơ quan dự báo của Nhật, Trung Quốc và Việt Nam qua trao đổi đều thống nhất nhận định, khi vào Biển Đông, bão 13 sẽ rất mạnh với cường độ có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 17, sau đó bão sẽ di chuyển hướng về phía đất liền Việt Nam, trọng tâm là khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk.

Dự báo, khoảng chiều ngày 6/11, bão sẽ gây gió mạnh trên vùng ven biển Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14.

"Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (đường đi và tác động tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020. Cùng với đó, cường độ và hướng di chuyển của bão cũng quyết định vùng mưa, lượng mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa do ảnh hưởng của bão có khả năng còn biến động trong những ngày tới," ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Bão số 13 và hoàn lưu bão gây gió mạnh, mưa rất lớn ở nhiều khu vực

Giám đốc Mai Văn Khiêm nhận định, hiện nay không khí lạnh đang suy yếu và chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại. Cùng thời gian này hoạt động của đới gió đông không mạnh nên mưa chủ yếu do hoàn lưu xa của bão số 13 gây ra.

Cụ thể, từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trong tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.

Thông tin thêm về tình hình lũ, ông Mai Văn Khiêm cho rằng, theo số liệu hiện có, đến thời điểm này, mực nước lũ lần này sẽ thấp hơn so với đợt lũ từ ngày22-29/10 ở khu vực miền Trung,dao động ở mức báo động 2- báo động 3.

Ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực biển sóng rất cao, biển động dữ dội

Đề cập đến ảnh hưởng của bão đối với các khu biển, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m, biển động dữ dội.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, từ chiều tối 5/11, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao từ 0,3-0,6m kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

"Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ," ông Khiêm lưu ý.