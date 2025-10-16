Bất an sữa học đường - Bài 4: Hai công ty liên quan đến sữa Physocare nói gì?

(Ngày Nay) - Hai công ty liên quan đến sữa Physocare nói rằng việc đăng tải công bố sản phẩm lên website là không phải điều kiện bắt buộc. Trong khi đó, một số phụ huynh học sinh thì lập luận: Nếu sữa tốt, tại sao không công khai lên website cho khách hàng tiện tra cứu?

Liên quan đến sữa Physocare mà chúng tôi đã đăng tải trong bài viết Bất an sữa học đường - Bài 3: Lo ngại sữa Physocare, phụ huynh tìm trường cho con được uống sữa tự mang!, chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ Công ty TNHH Phúc Thuận Anh và Công ty TNHH V H C T.

Công ty TNHH Phúc Thuận Anh là đơn vị sở hữu thương hiệu sữa Physocare và nhãn hiệu sữa Physocare A+; còn Công ty TNHH V H C T là đơn vị sản xuất.

Trong phản hồi Ngày Nay, Công ty TNHH V H C T cho biết: “Sữa Physocare A+ do Công ty TNHH V H C T sản xuất theo công bố và thành phần của Công ty TNHH Phúc Thuận Anh. Sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ quy định, tiêu chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước trước khi lưu hành”.

Về công bố sản phẩm, Công ty TNHH V H C T trả lời rằng đã thực hiện đăng ký đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc niêm yết bản tự công bố. Việc đăng tải hay không đăng tải trên website không phải là điều kiện bắt buộc.

Đối với nội dung về công bố sản phẩm, Công ty TNHH Phúc Thuận Anh cũng có câu trả lời tương tự.

Công ty TNHH Phúc Thuận Anh còn cho biết: “Công ty chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng và phân phối. Sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ quy định, tiêu chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước trước khi lưu hành”.

“Với hơn 10 năm hoạt động, công ty có đủ thực tiễn để khẳng định chất lượng sản phẩm và sự phát triển bền vững”, Công ty TNHH Phúc Thuận Anh khẳng định trong văn bản trả lời Tạp chí Ngày Nay.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, việc Công ty TNHH V H C T và Công ty TNHH Phúc Thuận Anh trả lời về việc công bố sản phẩm, là phù hợp. Vấn đề là, nếu sản phẩm thật sự tốt, tại sao hai công ty này không đăng tải trên website để khách hàng dễ dàng tìm hiểu?

“Nếu sữa đó thật sự tốt, tại sao không đăng công bố sản phẩm lên website để khách hàng tiện tra cứu? Sữa tốt thì phải quảng bá chứ?”, một phụ huynh bày tỏ với phóng viên.

Như Ngày Nay đã thông tin, một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Măng Non I (phường Hòa Hưng; địa chỉ trước sáp nhập là số 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh) cho biết cách đây 2 năm, khi con của anh đang học lớp Nhóm, nhà trường có cho cháu uống sữa bột. Sau khi cháu uống thì bị nôn ói.

Lo ngại sức khỏe của con, vợ chồng anh tìm hiểu thì loại sữa mà nhà trường cho cháu uống là Physocare A+, được Công ty TNHH Phúc Thuận Anh phân phối.

Sau khi con bị nôn ói, anh đã “đấu tranh” yêu cầu nhà trường không cho cháu sử dụng sữa Physocare A+ nữa, mà được uống sữa tự mang đi. Không rõ sữa Physocare A+ là nguyên nhân chính gây ra nôn ói hay không, nhưng kể từ ngày con anh được uống sữa tự mang đi, thì tình trạng nôn ói không còn nữa. Hiện con anh đang học lớp Chồi tại trường, nên không còn dùng sữa bột nữa.

Trong khi đó, một phụ huynh khác, sau khi xem thực đơn của một trường có dùng sữa Physocare, đã tìm trường khác cho con học vì trường này được cho uống sữa tự mang.

Bà Bùi Cát Thụy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non I phủ nhận sự việc xảy ra tại trường. Mới đây nhất, vào ngày 3/9, bà ký Quyết định số 33/QĐ-MNI phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Cung cấp sữa công thức cho trường Mầm non Măng Non I.

Theo đó, Công ty TNHH Phúc Thuận Anh trúng thầu với giá hơn 610 triệu đồng theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Sản phẩm trúng thầu là Sữa Physocare A+, khối lượng 2.304kg, đơn giá trúng thầu là 265.089,54/kg, có năm sản xuất là 2025. Thời gian thực hiện gói thầu là 12 tháng.

Dưới đây là danh sách các trường đã mua sữa từ Công ty TNHH V H C T, thông qua hoạt động đấu thầu. Danh sách cập nhật đến ngày 3/10. (1) Trường Mầm non Tăng Hòa (xã Gò Công Đông - Tiền Giang), sữa bột Gaba Grow; (2) Trường Mầm non Phường 5 nay là Trường Mầm non Hòa Bình 2 (phường Hòa Bình - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (3) Trường Mầm non Hòa Nhơn (xã Bà Nà - TP.Đà Nẵng), sữa bột Gaba Pedia IQ 1kg; (4) Trường Mầm non Tuổi Ngọc, trước đây là Trường Mầm non phường 9 quận 1 (phường Bình Thới - TP.HCM), sản phẩm dinh dưỡng OZ Grow Plus 900gr; (5) Trường Mầm non 7 (phường Minh Phụng - TP.HCM), sản phẩm dinh dưỡng OZ Grow Plus 900gr và CT Gaba Grow IQ; (6) Trường Mầm non Gia Thuận (xã Gia Thuận - Tiền Giang), sữa Gaba Pedia IQ 1kg; (7) Trường Mầm non Bạch Dương (phường Ngũ Hành Sơn - TP.Đà Nẵng), sữa Gaba Pedia IQ 1kg; (8) Trường Mầm non Tân Lập (xã Đồng Phú - Đồng Nai), không rõ sữa trúng thầu; (9) Trường Mầm non Kim Đồng (phường Mỹ Tho - Đồng Tháp), không rõ sữa trúng thầu; (10) Trường Mầm non Tân Phước (xã Tân Đông - Đồng Tháp), sữa bột Gaba Pedia; (11) Trường Mầm non Tân Trà (phường Ngũ Hành Sơn - TP.Đà Nẵng), sữa Gaba Pedia; (12) Trường Mầm non Tân Tây (xã Tân Đông - Đồng Tháp), sữa Gaba Pedia IQ 1kg; (13) Trường Mần non Yên Luông (xã Phú Thành - Đồng Tháp), sữa Gaba Pedia IQ 1kg; (14) Trường Mầm non Hồng Đào (phường An Khê - TP.Đà Nẵng), sữa Gaba Pedia 1kg; (15) Trường Mầm non Tân Điền (xã Tân Điền - Đồng Tháp); sữa Gaba Pedia IQ; (16) Trường Mầm non Tân Lợi (xã Tân Lợi - tỉnh Đồng Nai), không rõ sữa trúng thầu; (17) Trường Mầm non Vĩnh Hựu (xã Vĩnh Hựu - tỉnh Đồng Tháp), sữa Gaba Pedia IQ; (18) Trường Mầm non Long Vĩnh (xã Vĩnh Hựu - tỉnh Đồng Tháp), sữa Gaba Pedia IQ; (19) Trường Mầm non Bình Nhì (xã Đồng Sơn - tỉnh Đồng Tháp), sữa Gaba Pedia IQ; (20) Trường Mầm non Đồng Sơn (Đồng Sơn - tỉnh Đồng Tháp), sữa Gaba Pedia IQ; (21) Trường Mầm non Ánh Dương (xã Vĩnh Bình - tỉnh Đồng Tháp), sữa Gaba Pedia IQ; (22) Trường Mầm non Đồng Thạnh (xã Đồng Sơn - tỉnh Đồng Tháp), không rõ sữa trúng thầu.

Dưới đây là danh sách các trường đã mua sữa từ Công ty TNHH Phúc Thuận Anh, thông qua hoạt động đấu thầu. Danh sách cập nhật đến ngày 3/10. (1) Trường Mầm non 4 quận 3 /Trường Mầm non 4 (phường Bàn Cờ - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure; (2) Trường Mầm non Phường 13 (quận 11 cũ)/ Trường Mầm non Sao Vàng (phường Phú Thọ - TP.HCM), sữa Physocare Pedia; (3) Trường Mầm non Hoàng Anh (quận Tân Phú (cũ) - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (4) Trường Mầm non Vàng Anh (phường Chánh Hưng - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; và Physocare Chocolate; (5) Trường Mầm non Vành Khuyên (phường Hưng Phú - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (6) Trường Mầm non Măng Non I (phường Hòa Hưng - TP.HCM), sữa Physocare A+; (7) Trường Mầm non 2/9 quận 10 (nay là phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare A+; (8) Trường Mầm non 10A (phường Bảy Hiền - TP.HCM), sữa Physocare A+; (9) Trường Mầm non 16 (phường Minh Phụng - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (10) Trường Mần non Vàng Anh (phường Chợ Quán - TP.HCM), sữa Physocare A; (11) Trường Mầm non Hoa Hồng (phường An Lạc - TP.HCM), sữa Physocare Kid 1000g; (12) Trường Mầm non Nhật Quỳnh (phường Hạnh Thông - TP.HCM), sữa Physocare A; (13) Trường Mầm non Măng Non II (phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare A+ 1000g; (14) Trường Mầm non Rạng Đông 5A (phường Bình Tây - TP.HCM), sữa Physocare A+ 1000g (gói 1kg); (15) Trường Mầm non 9 địa chỉ trước sáp nhập: Cơ sở 1 : 86 Bà Huyện Thanh Quan - Phường 9 - Quận 3; Cơ sở 2: 14/40A Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3; Cơ sở 3: 165 Trần Quốc Thảo - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure; (16) Trường Mầm non 17 (phường Gia Định - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (17) Trường Mầm non Sơn Ca quận 5(phường An Đông - TP.HCM), sữa Physocare Pedia 1000g và Physocare Chocolate 400g; (18) Trường Mầm non phường 11/Trường Mầm non Họa Mi (phường Phú Thọ - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (19) Trường Mầm non Hoàng Yến (phường An Hội Đông - TP.HCM), sữa Physocare A+,; (20) Trường Mầm non Phường 7/Trường Mầm non Hoa Anh Đào (phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare A+; (21) Trường Mầm non Phường 8 quận 10/Trường Mầm non Hải Âu (phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare Pedia 1000g; (22) Trường Mầm non 6 (phường Khánh Hội - TP.HCM), sữa bột Physocare; ngoài ra còn có sữa bột Ellac của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn; (23) Trường Mầm non 14 (phường Khánh Hội - TP.HCM), sữa bột Physocare; (24) Trường Mầm non 1 (phường Tân Sơn Hòa - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (25) Trường Mầm non Linh Chiểu (phường Thủ Đức - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (26) Trường Mầm non Sao Mai 13 (phường Xóm Chiếu - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (27) Trường Mầm non Hồng Nhung (phường Hạnh Thông - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (28) Trường Mầm non Tân Tạo A (phường Tân Tạo - TP.HCM), sữa Physocare A; (29) Trường Mầm non Sơn Ca 15 (phường Cầu Kiệu - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH TM Findkosts Thụy Sỹ trúng thầu với giá hơn 127 triệu đồng, không rõ loại sữa trúng thầu và Công ty TNHH LKT Phục Hưng trúng thầu với giá hơn 38 triệu đồng, trong các loại sữa trúng thầu có Physocare A+, Yaourt Delifres; (30) Trường Mầm non Sơn Ca 5 (phường Đức Nhuận - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH TM Findkosts Thụy Sỹ trúng thầu và cũng không rõ loại sữa trúng thầu. (31) Trường Mầm non 15A/Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Hòa Hưng - TP.HCM), sữa Physocare Pedia; (32) Trường Mầm non Thủy Tiên (phường Tân Sơn Nhì - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (33) Trường Mầm non Anh Đào (phường Gò Vấp - TP.HCM), sữa Physocare; (34) Trường Mầm non 13 (Phường 13, quận Tân Bình (cũ) - TP.HCM), sữa Shysocare Kidsure; ngoài ra còn có Công ty TNHH School Nutrition Metamilk VN trúng thầu sữa Meta, sữa dinh dưỡng trái cây Smarta Grow 110ml, sữa tươi ít đường bổ sung sữa non Meta Fresh 110ml và Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn trúng thầu sữa Ellac Multi; (35) Trường Mầm non Sơn Ca 17 (phường Phú Nhuận - TP.HCM), sữa Physocare A+; (36) Trường Mầm non Kim Đồng quận 8/Trường Mầm non Kim Đồng (phường Phú Định - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (37) Trường Mầm non Rạng Đông 2 (phường Bình Tây - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (38) Trường Mầm non Sơn Ca 9 (phường Đức Nhuận - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure; (39) Trường Mầm non 21 (phường Thạnh Mỹ Tây - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (40) Trường Mầm non Rạng Đông 4 quận 6/Trường Mầm non Rạng Đông 4 (phường Bình Tiên - TP.HCM), sữa Physocare A+; (41) Trường Mầm non Kim Đồng quận Tân Bình/Trường Mầm non Kim Đồng (phường tân Sơn Hòa - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (42) Trường Mầm non Sơn Ca 11 ( Phường 11, quận Phú Nhuận (cũ) - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH LKT Phục Hưng trúng thầu “sữa chua” nhưng không rõ loại gì và Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn trúng thầu với giá 243 triệu đồng nhưng cũng không rõ sữa gì. (43) Trường Mầm non Vàng Anh (phường Thông Tây Hội - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (44) Trường Mầm non Rạng Đông 13 (phường Phú Lâm - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH TM Findkosts Thụy Sĩ và Công ty TNHH School Nutrition Metamilk VN trúng thầu cung cấp sữa nhưng cũng không rõ sữa gì; (45) Trường Mầm non Rạng Đông 8 (phường Bình Tiên - TP.HCM), không rõ sữa loại gì; ngoài ra còn có Công ty TNHH School Nutrition Metamilk VN và Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn trúng thầu cung cấp sữa nhưng cũng không rõ sữa loại gì.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!