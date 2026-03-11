Hà Nội: Xã Vân Đình siết chặt các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử

(Ngày Nay) - Xã Vân Đình đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Đăng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Vân Đình cho biết toàn xã hiện có 43.695 cử tri, được bố trí tham gia bỏ phiếu tại 28 khu vực. Công tác rà soát và niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri cũng như cung cấp thông tin, tiểu sử của những người ứng cử đã hoàn tất.

Để phục vụ ngày bầu cử, địa phương đã chuẩn bị 112 hòm phiếu, trong đó có 28 hòm phiếu phụ, cùng hệ thống cabin bỏ phiếu, bàn ghế và các vật dụng cần thiết. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí theo đúng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri khi thực hiện quyền bầu cử. Đồng thời, các tổ bầu cử cũng đã được tập huấn nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm quy trình tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp kết quả diễn ra đúng quy định.

Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động tuyên truyền về bầu cử được triển khai rộng rãi thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp tại khu dân cư và các kênh thông tin của địa phương. Nhờ đó, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của cử tri.

Tại hội nghị, đại diện các tổ bầu cử cũng nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu, thao tác nhập dữ liệu, căn chỉnh biểu mẫu, quy cách in các loại biên bản cũng như công tác quản lý và phát thẻ cử tri.

Một số tổ bầu cử đề nghị được hướng dẫn chi tiết hơn đối với những khu vực có số lượng cử tri lớn nhằm bảo đảm thao tác thống nhất, hạn chế sai sót trong quá trình kiểm phiếu và nhập dữ liệu. Ngoài ra, các tổ cũng kiến nghị cung cấp sớm đầy đủ biểu mẫu và biên bản tổng hợp kết quả để chủ động nghiên cứu, chuẩn bị trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở những ý kiến này, Ban bầu cử xã Vân Đình đã trực tiếp giải đáp và hướng dẫn thêm các nội dung nghiệp vụ liên quan đến quy trình kiểm phiếu, tổng hợp kết quả cũng như việc sử dụng phần mềm hỗ trợ, bảo đảm các tổ bầu cử thực hiện đúng quy định.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra của xã đã tiến hành khảo sát thực tế công tác chuẩn bị tại một số khu vực bỏ phiếu.

Tại thôn Trần Đăng Ninh, đoàn kiểm tra tập trung rà soát hòm phiếu, việc niêm phong và dán kín các vị trí xung quanh; đồng thời kiểm tra việc lắp đặt cabin bỏ phiếu, kích thước theo quy định và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Ông Phạm Văn Hiếu, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn Trần Đăng Ninh cho biết khu vực bỏ phiếu số 18 của thôn Trần Đăng Ninh và Nguyễn Xá Hiền có khoảng 1.400 cử tri. Việc rà soát danh sách cử tri đã cơ bản hoàn tất, chỉ phát hiện một số sai lệch nhỏ về ngày tháng năm sinh và đã được kịp thời báo cáo để điều chỉnh trước ngày bầu cử.

Tại thôn Hoàng Xá, đoàn kiểm tra tiếp tục rà soát công tác trang trí khu vực bỏ phiếu, bố trí hòm phiếu và việc cung cấp thông tin bầu cử cho người dân. Trưởng thôn Đỗ Đặng Lộc cho biết toàn thôn có 1.286 cử tri tham gia kỳ bầu cử sắp tới. Các bước chuẩn bị như niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri và cung cấp thông tin về ứng cử viên đã được thực hiện đầy đủ. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các hoạt động tại khu dân cư để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Ở khu vực bỏ phiếu số 17 gồm thôn Quang Trung và Hoàng Văn Thụ, ông Đặng Hải Long, thành viên tổ bầu cử cho biết khu vực này có gần 960 cử tri. Danh sách cử tri đã được rà soát và chốt theo quy định, thẻ cử tri cũng đã được phát tới từng người. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, nhờ đó nhiều hộ dân chủ động tham gia dọn dẹp, trang trí khu vực bỏ phiếu.

Theo ông Phạm Đức Hoan, Bí thư Chi bộ thôn Giang Soi, Tổ trưởng tổ bầu cử số 8, địa bàn ban đầu có 390 cử tri thường xuyên sinh sống và 154 cử tri đi làm ăn xa. Tuy nhiên thời gian gần đây nhiều người đã đăng ký trở về địa phương để tham gia bầu cử, cho thấy sự quan tâm của cử tri đối với công việc chung của địa phương.

Từ nay đến ngày bầu cử, các tổ bầu cử tại xã Vân Đình sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đồng thời kiểm tra, rà soát lần cuối danh sách cử tri, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thuận lợi cho người dân tham gia.