Bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV

(Ngày Nay) - Tối 1/12, Lễ bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới (Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu) lần thứ IV, năm 2025 và chương trình nghệ thuật thứ 6 của festival diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV, năm 2025 tại Việt Nam do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức, diễn ra từ 27/11 - 1/12/2025 tại Hà Nội và Phú Thọ. Đây là một Festival Âm nhạc lớn, hội tụ những tài năng âm nhạc thế giới tại Việt Nam, với tiêu chí giới thiệu những tác phẩm mới sáng tác trong những năm gần đây, của các nhạc sĩ tiêu biểu cho các trường phái âm nhạc đương đại trên thế giới. Qua 5 ngày diễn ra sự kiện, Festival đã mang đến cho công chúng những “bữa tiệc” âm nhạc thịnh soạn, nơi các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng trình diễn, giao lưu, đối thoại để tìm những hướng tiếp cận mới cho âm nhạc.

Festival có sự tham dự của gần 30 nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đến từ: Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hòa Adygea, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Lào. Phía Việt Nam có trên 220 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Fesstival là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ nước ngoài hiểu sâu hơn về đất nước, con người, về nền văn hóa, âm nhạc Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp và nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam với thế giới.

Đánh giá về Festival, Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc nghệ thuật Festival quốc tế Âm nhạc Mới 2025 đánh giá: Sau 5 ngày hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, với 5 chương trình hòa nhạc, gồm gần 100 tác phẩm thuộc các thể loại, từ giao hưởng, concerto, hợp xướng, hòa tấu thính phòng, romance cho giọng hát, hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam… Festival cho thấy sự phong phú, đa dạng và sức sống của âm nhạc đương đại ngày nay. Các nhạc sĩ quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mỹ… đã đem đến Festival những tác phẩm mới với chất lượng nghệ thuật cao và tính nhân văn, lan tỏa tới công chúng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ, thông qua các chương trình hòa nhạc đặc biệt tại Festival, công chúng thấy được sự lớn mạnh của nền âm nhạc chuyên nghiệp mỗi quốc gia. Sự phát triển đúng hướng của nền âm nhạc Việt Nam, đi từ dân tộc đến hiện đại, lấy hồn cốt dân tộc hòa nhập với thế giới. Festival cũng ghi nhận sự trưởng thành của thế hệ nhạc sĩ trẻ của Việt Nam, Nhật Bản, Kazakhstan…

Phát biểu bế mạc Festival, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định: Những ngày vừa qua, khán giả đã được đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc nghệ thuật mới mẻ và phong phú, trong không gian âm nhạc hội tụ sắc màu và ngôn ngữ của âm nhạc phương Đông - phương Tây. Đây chính là những thành công nghệ thuật nổi bật của Festival Quốc tế Âm nhạc mới 2025.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đánh giá, Festival Quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV thành công nhờ những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ quốc tế và Việt Nam tham dự, trong đó có những phát hiện âm nhạc mới như tác phẩm của nhạc sĩ Shotaro Matsunami (Nhật Bản); Alexander Radvilovich Mukhamejanov (Nga); Shcherbakov Vasily Fedorovich (Nga); Tolegen Mukhamejanov (Kazakhstan); Werner Heinrich Schmitt (Đức) hay các nhạc sĩ trẻ Việt Nam như: Nguyễn Thị Ngọc Tú; Trần Lưu Hoàng; Đức Tâm, Nguyễn Minh Trang… cùng với tài năng biểu diễn tuyệt vời của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã tạo nên những dấu ấn đặc sắc cho mùa Festival năm nay.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã vinh danh và trao Bằng chứng nhận tham dự Festival cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam để ghi nhận những đóng góp cho thành công chung của Festival Quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV.

Cũng tại Lễ bế mạc, người yêu nhạc đã có cơ hội thưởng thức chương trình hòa nhạc đặc biệt do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam biểu diễn dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Chương trình mang đến nhiều tác phẩm âm nhạc đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, như: “Sắc mầu” cho hòa tấu đàn tỳ bà (Đức Trịnh); Concerto “Thăng Long” cho sáo trúc và Dàn nhạc giao hưởng (Nguyễn Thiếu Hoa); “Nắng - Mưa” cho đàn bầu và Dàn nhạc giao hưởng (Nguyễn Trọng Đài); “Astana” cho Dàn nhạc Giao hưởng (Tolegen Mukhamejanov, Kazakhstan); “Zaratustra” chương 4 cho Dàn nhạc giao hưởng (Azamat Khassanshin, Nga); “Tình bạn vĩnh cửu” cho Dàn nhạc Giao hưởng (Zhong Juncheng, Trung Quốc)…

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, đêm nhạc giao hưởng đặc biệt tại lễ bế mạc như 1 Coda kết thúc Festival Quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV tại Hà Nội. Đây sẽ là cao trào của một tác phẩm âm nhạc lớn về tình hữu nghị, về tính nghệ thuật đỉnh cao và hướng tới những giá trị dân tộc, nhân văn, chân, thiện, mỹ.