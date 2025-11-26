(Ngày Nay) - Ngày 25/11, theo thông tin từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, Việt Nam lọt Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu và Top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mới đây, Liên minh quốc tế Hiệp hội các Nhà soạn Nhạc và Lời (CISAC) chính thức phát hành báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả (Global Collections Report 2025), báo cáo phân tích toàn diện số liệu doanh thu quyền tác giả của năm 2024 từ mạng lưới 228 tổ chức quản lý tập thể của trên 111 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Báo cáo cho thấy doanh thu bản quyền toàn cầu đạt 13,97 tỷ Euro, tăng +6,6% so với năm 2024, trong đó nguồn doanh thu từ digital tiếp tục dẫn đầu xu hướng tăng trưởng toàn cầu.

Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của CISAC, Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia có doanh thu digital cao nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tổng thu digital đạt 12 triệu Euro trong năm 2024, đứng thứ 8 trong khu vực về doanh thu bản quyền từ digital, vượt qua các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Mặc dù Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số nhưng với tầm nhìn xa và biết nắm bắt thời cơ, vận hội, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có cũng như tranh thủ các mối quan hệ hợp tác quốc tế, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đã tìm cho mình hướng đi riêng và có những giải pháp thích hợp nhằm tối ưu hóa nguồn thu.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu digital của Việt Nam đạt +15,7%, thể hiện sự mở rộng mạnh mẽ của thị trường bản quyền trong môi trường trực tuyến. Trong đó, tỷ trọng digital (Digital Weight) đạt 86,6% nằm trong nhóm cao nhất khu vực cho thấy nguồn thu bản quyền của Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào mảng kỹ thuật số.

Báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của CISAC cũng cung cấp bảng xếp hạng doanh thu quyền tác giả toàn cầu và Việt Nam đứng ở vị trí thứ 47/50 thị trường có doanh thu quyền tác giả âm nhạc cao nhất, với tổng thu 14 triệu Euro và mức tăng trưởng 12,7% so với năm 2024. Đây là mức tăng đáng chú ý, phản ánh sự phát triển mạnh của thị trường bản quyền, đặc biệt trong lĩnh vực digital - vốn chiếm tới 86,6% tổng doanh thu của Việt Nam.

Đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2025 đến ngày 18/11, số lượng tác giả thành viên của trung tâm đã tăng thêm 734 tác giả, nâng tổng số tác giả ủy quyền tại trung tâm đến nay là 7.072 người.

Tổng số tiền chi trả cho tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả trong quý 3/2025 là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, chi trả cho tác giả trong nước trên 92,5 tỷ đồng; chi trả cho tác giả nước ngoài gần 15,7 tỷ đồng.

Những năm qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đã nỗ lực bứt phá trên mọi phương diện hoạt động, được CISAC đánh giá cao bởi mô hình tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả có những tương đồng với các tổ chức khác trên thế giới như: SACEM (Pháp), JASRAC (Nhật), GEMA (Đức), APRA AMCOS (Australia), KOSA (Hàn Quốc)…

Đến nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đã trao đổi tác quyền với nhiều thành viên của CISAC, giúp tác phẩm Việt Nam được thu tiền bản quyền ở nhiều quốc gia trên thế giới và ngược lại. Trung tâm cũng là tổ chức được CISAC nhìn nhận là Tổ chức quản lý tập thể (CMO) có bước tiến vững chắc, có uy tín tốt trong khu vực và ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; có vai trò then chốt trong việc phổ biến tác phẩm Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tác giả thành viên, góp phần thúc đẩy sáng tạo trong một môi trường văn minh, tiến bộ.