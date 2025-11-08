(Ngày Nay) - Tối 7/11, tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Lễ khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025" đã diễn ra trọng thể, tiếp nối chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc kéo dài đến ngày 16/11/2025.

Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội.

Đến dự có: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và thành phố Hà Nội; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo người dân và du khách.

Với chủ đề "Di sản - Kết nối - Thời đại", Festival năm nay hướng tới lan tỏa những giá trị di sản văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội như một "Thành phố di sản" giàu bản sắc và sáng tạo. Trên nền tảng truyền thống ngàn năm, Hà Nội tiếp tục thể hiện khát vọng xây dựng thương hiệu văn hóa đặc sắc - nơi di sản trở thành nguồn lực và động lực phát triển bền vững trong thời đại hội nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: "Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025" là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, không gian sáng tạo mở, các giá trị văn hóa truyền thống được kết nối với tinh thần của thời đại số. Nơi những nghệ nhân dân gian gặp gỡ với các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo trẻ để cùng làm mới, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Sự kiện quy tụ hơn 700 nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân trong nước và quốc tế, với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc như: lễ hội đường phố, trình diễn nghệ thuật, triển lãm di sản, lễ hội áo dài, trình diễn thủ công mỹ nghệ, các tọa đàm, hoạt động kết nối doanh nghiệp sáng tạo được trải nghiệm tại nhiều không gian di sản và sáng tạo của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; phố đi bộ Hồ Gươm, Bảo tàng Hà Nội. Các hoạt động được tổ chức gắn ký ức cộng đồng với những ý tưởng sáng tạo mới để nhấn mạnh vai trò phát huy các giá trị của dân tộc trong phát triển ngành công nghiệp sáng tạo thúc đẩy Thủ đô phát triển xứng tầm là Thành phố sáng tạo.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 là cơ hội để Hà Nội giới thiệu hình ảnh một đô thị văn hiến, hiện đại và hội nhập, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ trong tinh thần sáng tạo không ngừng. Thông qua việc tôn vinh di sản, Festival không chỉ gợi nhắc những giá trị truyền thống mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và phát triển công nghiệp sáng tạo.

Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp đến từ các nhà hát lớn của Hà Nội như Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ nhân phường xã. Mục tiêu của chương trình là tái hiện bức tranh tổng hòa sinh động về di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, trong đó các nghệ nhân giữ vai trò trung tâm, trình diễn bản sắc nguyên trạng của các di sản.

Nhiều lễ hội, trò tích truyền thống tiêu biểu được phục dựng trong chương trình, như: Vật truyền thống, Con đĩ đánh bồng (phường Thanh Liệt), Múa hát Chèo Tầu (xã Ô Diên), Múa hát Bài bông (xã Phú Xuyên), Múa Giảo Long (phường Việt Hưng), Múa Ải Lao (phường Phúc Lợi) và trò kéo co ngồi (phường Long Biên). Mỗi tiết mục được dàn dựng đảm bảo giữ nguyên tinh thần cốt lõi của di sản, mang lại cho khán giả trải nghiệm vừa chân thực vừa xúc động.

Chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc mang tên "Di sản - Kết nối - Thời đại", được chia thành ba chương tương ứng với chủ đề chung của Festival. Chương I: "Di sản" tái hiện dòng chảy lịch sử, sự ra đời và phát triển của các di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Văn Ty, Mai Tuyết Hoa và ca sĩ Tùng Dương, trên nền làn điệu Xẩm và Trống Quân truyền thống. Chương II: "Kết nối di sản" thể hiện sự lan tỏa tinh hoa văn hóa, kết nối giữa các vùng miền trong nước và quốc tế thông qua các tiết mục dân gian đương đại như: Chèo, Xẩm, Ca trù, Hát Văn Huế - Múa Chén. Chương III: "Thời đại" khẳng định hiện tại và định hình tương lai, thể hiện tinh thần sáng tạo cái mới trên nền tảng bảo tồn cái cũ để giá trị văn hóa Việt Nam không ngừng lan tỏa.

Lễ khai mạc quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam như Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Văn Ty, Ca nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Hằng, Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh, cùng nhóm Xẩm Hà Thành và Giáo phường Ca trù Thái Hà. Dưới bàn tay dàn dựng của các đạo diễn và biên đạo uy tín, chương trình trở thành một bức tranh nghệ thuật tổng thể, nơi âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và chuyển động giao hòa tạo nên không gian văn hóa mang đậm tinh thần Thăng Long - Hà Nội.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là không gian giao lưu quốc tế sâu rộng. Đây là dịp để Thủ đô khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa sáng tạo, kết nối với các thành phố di sản và thành phố sáng tạo trong Mạng lưới của UNESCO.

Điểm nổi bật của Festival năm nay là định hướng gắn kết di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, tạo nền tảng cho du lịch sáng tạo và kinh tế tri thức. Hà Nội đặt mục tiêu khai thác nguồn tài nguyên di sản phong phú để phát triển du lịch bền vững, kết nối các di tích lịch sử với công nghệ hiện đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Ban tổ chức kỳ vọng Festival sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện hoành tráng mà sẽ trở thành chuỗi hoạt động thường niên, mang tính chiến lược, góp phần hình thành "chu kỳ sáng tạo mới" cho văn hóa Hà Nội. Sau khi Festival kết thúc, các hoạt động biểu diễn, trưng bày, giới thiệu di sản sẽ được duy trì định kỳ, nhằm tạo không gian văn hóa mở, giúp du khách và người dân có cơ hội trải nghiệm di sản trong đời sống thường nhật.

Lễ khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025" được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh di sản, mà còn thể hiện tầm nhìn về một Hà Nội sáng tạo, hội nhập, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa hình ảnh Hà Nội đến gần hơn với bạn bè quốc tế.