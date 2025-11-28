Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(Ngày Nay) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị. Hội nghị còn sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Vũ Đại Thắng, được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội từng giữ chức Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015. Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2020 đến 10/2024, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Đến tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội hiện là ông Nguyễn Duy Ngọc, cùng 4 Phó Bí thư gồm bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP (54 tuổi) và các ông: Nguyễn Văn Phong (57 tuổi, Phó Bí thư Thường trực), Nguyễn Trọng Đông (56 tuổi), Vũ Đại Thắng (50 tuổi).

