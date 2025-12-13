Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

(Ngày Nay) - Trưa 12/12, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan nhằm trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam – Malaysia và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.
Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước bước tiến đặc biệt quan trọng của quan hệ song phương hai nước thời gian qua cũng như hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao hai nước nói riêng; nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 8 để chính thức thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2026-2030.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, thúc đẩy hợp tác nghề cá, sớm ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực Halal, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Malaysia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với việc triển khai thành công nhiều sáng kiến mới và thúc đẩy giải quyết các vấn đề khu vực.

Hai bên đã trao đổi về một số diễn biến gần đây của khu vực, quốc tế, đặc biệt bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia – Thái Lan; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp cùng các nước thành viên ASEAN giữ vững đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển khu vực và trên thế giới.

