Bộ GD-ĐT lên tiếng về nghi vấn tiêu cực trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

(Ngày Nay) - Tối 29/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về phản ánh liên quan đến Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025–2026.

Đây là cuộc thi có tính chất mở; do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD&ĐT và Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cùng các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thông tin kịp thời tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức.