Bộ Giáo dục và Đào tạo “nới” quy định về dạy thêm, học thêm

(Ngày Nay) - Theo quy định mới, hiệu trưởng có thể được đề nghị với giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho phép tăng thời lượng dạy thêm đối với một số đối tượng học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên nhưng có nhiều điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn đối với hoạt động này.

Cụ thể, thông tư mới vẫn quy định nhà trường không được tổ chức dạy thêm quá 2 tiết/tuần với 3 đối tượng: học sinh yếu kém, học sinh giỏi, học sinh cuối cấp. Nếu các học sinh này có nhu cầu học nhiều hơn, giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét quyết định điều chỉnh thời lượng dạy thêm, học thêm dựa trên đề nghị của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý, theo dõi, nhắc nhở, cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lý.

Thông tư 19 cũng làm rõ hơn về khái niệm dạy thêm, học thêm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, thông tư mới quy định, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Bên cạnh đó, thông tư mới cũng quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lý, từ nhà trường, ủy ban nhân dân cấp xã đến sở giáo dục và đào tạo nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.

Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Thông tư quy định rõ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, thông tư không nêu cụ thể hình thức và mức độ xử lý.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư mới được xây dựng dựa trên những góp ý đánh giá tác động, phản hồi từ thực tiễn của địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.