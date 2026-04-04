Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm

(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.
Tại cuộc họp báo, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: Vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe của người học là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành giáo dục đặc biệt quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học, ảnh hưởng đến việc duy trì môi trường và việc thực hiện nhiệm vụ học của người học.

Thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đó là tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm, phối hợp chỉ đạo bảo đảm thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì với Bộ Y tế ban hành Thông tư số 08 năm 2008 về hướng dẫn công tác phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục. Cùng với đó, năm 2016, đã cùng với Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 13 về công tác y tế trường học, liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho người học trong các cơ sở giáo dục, trong đó có bữa ăn cũng như thực phẩm, an toàn thực phẩm.

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa những nội dung này vào công văn hướng dẫn nhiệm vụ của tất cả các cấp học và học sinh, sinh viên và đã thực hiện chỉ đạo nghiêm túc các nội dung này.

Vừa qua, khi xuất hiện vấn đề liên quan đến thực phẩm bẩn lọt vào các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay ngày 3/4 đã có Công văn số 1602 chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thành viên và tất cả cơ sở thuộc toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của luật về an toàn thực phẩm, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các bộ liên quan đến các nội dung về an toàn thực phẩm.

Khẩn trương rà soát và kiểm tra tất cả các hợp đồng liên quan đến các đơn vị tổ chức bữa ăn cũng như cung cấp thực phẩm trong các trường học, các sở giáo dục. Yêu cầu là phải thực hiện nghiêm và đúng quy định tất cả các cam kết và những nội dung đã ghi trong hợp đồng. Khi xuất hiện các vi phạm thì phải chấm dứt ngay các hợp đồng đó. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất các giải pháp xử lý nghiêm các vi phạm.

Tiếp theo là công khai tất cả các đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục lên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh, các đơn vị chức năng và toàn xã hội có thể giám sát. Đồng thời phối hợp để phát hiện kịp thời những đơn vị vi phạm.

Khuyến khích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ở nhà trường để thực hiện và phối hợp thực hiện. Đồng thời thực hiện tốt vệ sinh các bếp ăn, các canteen của các cơ sở giáo dục nếu có. Thực hiện ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm và các biện pháp phòng chống lây truyền dịch bệnh thông qua thực phẩm trong các bếp ăn và canteen.

Việc tiếp theo là tăng cường phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các đơn vị y tế của các đơn vị chức năng khác trong công tác kiểm tra và thực hiện tăng cường giám sát thông qua phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội, đặc biệt Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức Đoàn trong nhà trường và các đơn vị chức năng khác giám sát thường xuyên và phát hiện kịp thời để tham mưu các biện pháp. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cùng với các bộ ngành thực hiện tốt các giải pháp trong thời gian tới với mong muốn bảo đảm tốt nhiệm vụ của ngành để học sinh có được sức khỏe tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ học cũng như các thầy cô thực hiện tốt giảng dạy. Khi tất cả các bên tăng cường ý thức trách nhiệm thì chúng tôi hy vọng vấn đề thực phẩm bẩn xâm nhập vào trường học sẽ được ngăn chặn.

OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.