Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi đối với 8 loại mỹ phẩm chứa chất cấm

(Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành 8 mỹ phẩm bao gồm dầu gội trị gàu, dung dịch vệ sinh phụ nữ do chứa miconazole và miconazole nitrate - các hoạt chất đã bị đưa vào danh mục cấm sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định mới nhất của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 30/QĐ-QLD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đạt yêu cầu an toàn. Quyết định được đưa ra trên cơ sở kết quả Hội đồng mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 (tháng 11-2025, tại Indonesia), trong đó Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN thống nhất loại bỏ Miconazole và Miconazole nitrate khỏi thành phần mỹ phẩm lưu hành trong khu vực.

Theo Cục Quản lý Dược, Miconazole là hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh lý da liễu và phải được quản lý như thuốc. Việc đưa hoạt chất này vào các sản phẩm được công bố là “mỹ phẩm” như dầu gội hay dung dịch vệ sinh cá nhân không còn phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn mới, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 8 sản phẩm vi phạm trên phạm vi cả nước, nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và nâng cao hàng rào kỹ thuật đối với mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có sản phẩm vi phạm phải khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm từ các cơ sở kinh doanh và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo chi tiết về quá trình thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12-2-2026.

Đáng chú ý, trong số các đơn vị có sản phẩm bị thu hồi, có hai doanh nghiệp đặt trụ sở trên địa bàn Hà Nội. Do đó, Sở Y tế Hà Nội cùng Sở Y tế Cần Thơ, Tây Ninh được giao trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy; tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Y tế trước ngày 2-3-2026.

Cùng với đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước được yêu cầu thông báo đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm dừng ngay việc buôn bán các sản phẩm nêu trên, phối hợp với các cơ quan truyền thông để người dân biết, không tiếp tục sử dụng. Các tổ chức, cá nhân không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Trước quyết định thu hồi này, người tiêu dùng, đặc biệt là người dân Thủ đô, cần chủ động kiểm tra các sản phẩm mỹ phẩm đang sử dụng. Nếu phát hiện đang sở hữu một trong 8 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, cần ngưng sử dụng ngay và liên hệ với cơ sở bán lẻ hoặc đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường để thực hiện việc trả lại theo hướng dẫn.

Việc kịp thời đình chỉ và thu hồi các mỹ phẩm chứa chất cấm cho thấy nỗ lực của ngành Y tế trong việc cập nhật và thực thi nghiêm các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, qua đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.