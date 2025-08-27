Hà Nội thu hồi 3 loại mỹ phẩm, sản phẩm vi phạm

(Ngày Nay) - Sở Y tế Hà Nội thu hồi 3 lô sản phẩm gồm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer, sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore và nước súc miệng Lesgo trẻ em.

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô 3 sản phẩm gồm:

Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer, tuýp 10g; số lô 071124, NSX 071124, HSD 071127 do Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (ở địa chỉ lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) sản xuất; Công ty cổ phần Fobelife (ở địa chỉ 137/1A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore), tuýp 120g; Số lô HM25, NSX 2/1/2025, HSD 2/1/2028 do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh (ở địa chỉ 30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Nước súc miệng Lesgo trẻ em, chai 150 ml; Số lô 0426230724, NSX 23/7/2024, HSD 23/7/2027 do Công ty cổ phần Ellie (ở địa chỉ lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (nay là lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) sản xuất; Công ty cổ phần Ellie (ở địa chỉ lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Nay là Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm này chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

