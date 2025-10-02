Bộ Y tế: Không để xảy ra thiếu thuốc, tăng giá đột biến do ảnh hưởng bão lũ

(Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát nguồn cung thuốc, dự trữ và phòng chống tăng giá đột biến sau bão lũ, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng hiệu quả.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 1/10, Bộ Y tế thông tin Cục Quản lý Dược đã có văn bản về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau mưa bão gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10; Văn bản này cũng được Cục Quản lý Dược gửi đến các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ; bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến.

Các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát, xây dựng, cập nhật danh mục thuốc thiết yếu phục vụ nhân dân; Khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm, bổ sung dự trữ đảm bảo đủ cơ sở thuốc phục vụ nhân dân, kể cả trong các tình huống y tế phát sinh do thiên tai, dịch bệnh…

Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc phải chủ động bảo đảm duy trì nguồn cung thuốc đạt chất lượng, giá cả hợp lý, sẵn sàng cung ứng cho các nhu cầu phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả bão, lũ. Ưu tiên bố trí nguồn hàng phục vụ cấp bách tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi bão, hoàn lưu sau bão.

Cục Quản lý Dược nêu rõ trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Quản lý Dược (Phòng Quản lý Kinh doanh dược) để được hướng dẫn, giải quyết.

