Bóng đá thay đổi xã hội Canada

Từ sân vận động BC Place ở Vancouver đến các khu fanzone đông nghịt người tại Toronto, Montreal hay Calgary, bầu không khí lễ hội bóng đá đang lan tỏa mạnh mẽ, biến đất nước vốn gắn liền với khúc côn cầu thành tâm điểm của những cảm xúc cuồng nhiệt dành cho trái bóng tròn.

Tại Canada, trận đấu với Qatar đã trở thành một dấu mốc khó quên đối với người hâm mộ nước này. Không chỉ bởi màn trình diễn “6 sao” bùng nổ của đội chủ nhà, mà còn bởi cảm giác lần đầu tiên người dân Canada được tận hưởng trọn vẹn niềm vui tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau trận hòa Bosnia và Herzegovina ở ngày ra quân, sự kỳ vọng dành cho đội tuyển Canada tăng lên rõ rệt. Và rồi những gì diễn ra trên sân BC Place đã khiến hàng chục nghìn khán giả vỡ òa. Khắp các khán đài phủ kín sắc đỏ trắng, những tiếng hò reo không ngớt vang lên như minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Canada.

Tại Toronto, hàng nghìn người tập trung tại các khu fanzone và Ngôi nhà Bóng đá Canada (Canada Soccer House) để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn. Âm nhạc, ẩm thực đường phố và các hoạt động văn hóa cộng đồng tạo nên bầu không khí lễ hội kéo dài suốt nhiều giờ sau tiếng còi mãn cuộc. Những người có nguồn gốc châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi hay châu Á cùng hòa chung một nhịp đập dưới lá cờ lá phong.

Điều đáng chú ý là cảm xúc lan tỏa từ World Cup năm nay đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao đơn thuần. Với nhiều người Canada, đặc biệt là thế hệ trẻ và các cộng đồng nhập cư vốn có truyền thống yêu bóng đá, đây là khoảnh khắc môn thể thao vua khẳng định vị thế ngày càng lớn trong đời sống xã hội.

Trong nhiều thập niên, khúc côn cầu trên băng vẫn được xem là biểu tượng thể thao số 1 của Canada. Tuy nhiên, World Cup 2026 đang cho thấy bóng đá có sức mạnh kết nối đặc biệt, tạo ra không gian chung cho những cộng đồng đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và nguồn gốc.

Mặc dù vậy, niềm vui vẫn xen lẫn những nốt trầm khi tiền vệ Ismaël Koné phải rời sân vì chấn thương sau một pha va chạm mạnh. Hình ảnh các đồng đội dành cử chỉ động viên cho Koné sau bàn thắng của Nathan Saliba đã khiến nhiều cổ động viên xúc động, nhắc nhở rằng phía sau những khoảnh khắc thăng hoa vẫn luôn là những hy sinh và thử thách.

Khi World Cup 2026 mới chỉ đi qua những ngày đầu tiên, Canada đã có cho mình một câu chuyện đáng nhớ. Không chỉ là những kết quả trên sân cỏ, giải đấu đang tạo ra một làn sóng bóng đá chưa từng có, nơi hàng triệu người dân cùng chia sẻ niềm tự hào, sự gắn kết và khát vọng được chứng kiến đội tuyển quốc gia viết tiếp lịch sử ngay trên sân nhà.