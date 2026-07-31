Giải thưởng Trần Văn Khê 2026: Tôn vinh những đóng góp cho âm nhạc truyền thống

(Ngày Nay) - Sáng 31/7, Quỹ Học bổng Trần Văn Khê công bố và trao Giải thưởng Trần Văn Khê 2026 nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, bảo tồn, giảng dạy, biểu diễn và lan tỏa giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Giải thưởng được tổ chức theo di nguyện của cố Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê với mong muốn khích lệ những người đang âm thầm gìn giữ và phát huy di sản âm nhạc dân tộc.

Năm 2026, Ban tổ chức vinh danh các tập thể, như: Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế – đơn vị nhiều năm sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy Nhã nhạc, múa cung đình, tuồng cung đình; Nhóm Xẩm 48h nhờ những nỗ lực đưa nghệ thuật hát Xẩm đến gần giới trẻ thông qua các hoạt động biểu diễn, giáo dục di sản và số hóa tư liệu. Mỗi tập thể được trao tặng 50 triệu đồng.

Ở hạng mục cá nhân, nhiều nghệ sĩ, nhà giáo và nhà nghiên cứu được xướng tên, như: Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Văn Môn, Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Tuyết Mai, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Khoa và Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên.

Mỗi cá nhân được trao tặng 30 triệu đồng, đều là những gương mặt có nhiều năm cống hiến trong nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn và truyền dạy âm nhạc dân tộc, góp phần gìn giữ các giá trị của đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình, cải lương và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng không chỉ ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc theo tâm nguyện của cố Giáo sư Trần Văn Khê.

Giải thưởng cũng góp phần khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối hành trình nghiên cứu, thực hành và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam trong đời sống đương đại.