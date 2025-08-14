Bức tường bích họa dài 300m "hút mắt" người dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

(Ngày Nay) - Bức bích họa dài 300m, cao 6m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Công trình tái hiện sinh động hành trình từ sân bay Biên Hòa, đến hình ảnh 36 khối diễu binh hùng tráng và kết thúc bởi màn pháo hoa rực rỡ tại bến Bạch Đằng nhằm gửi gắm thông điệp yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và sự trân trọng đối với những trang sử hào hùng của dân tộc.

Giữa trưa nắng, Lê Thị Linh, sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủ Dầu Một rủ bạn thân là Nguyễn Thị Mỹ Linh chạy xe máy hơn 30km từ Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Hồ Chí Minh) để tận mắt ngắm và lưu lại vài tấm hình check-in. “Em đã từng tham dự sự kiện 50 năm, xem các đoàn diễu binh và đến giờ vẫn còn "lụy" không khí ấy. Khi thấy hình ảnh bức bích họa trên mạng dù chưa hoàn thiện nhưng rất đẹp, em liền rủ bạn đi ngay”, Lê Thị Linh chia sẻ.

Lê Linh và Mỹ Linh còn canh giờ đúng thời điểm vắng để có thể chụp được những khung hình ưng ý. “Đi xa và mất thời gian nhưng đáng lắm, vì tận mắt thấy thì ấn tượng hơn nhiều”, Mỹ Linh cho biết.

Khởi động từ giữa tháng 6, nhóm làm việc từ 8 giờ sáng đến 18 giờ hằng ngày, chia ca từ 6 đến 10 người, bất chấp nắng nóng, thậm chí có lúc phải dùng bạt che để bảo vệ màu sơn và sức khỏe. Đây là bức thứ 20 trong chuỗi bích họa “Việt Nam tươi đẹp” tại TP Hồ Chí Minh, nhưng quy mô và ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn.

Anh Lê Tuấn Minh Viên, Trưởng nhóm họa sĩ cho biết, tác phẩm khắc họa lại toàn bộ diễn biến sự kiện A50: Bắt đầu từ hình ảnh tại sân bay Biên Hòa, tiếp nối là không khí trang nghiêm và hùng tráng của 36 khối diễu binh, rồi màn pháo hoa lung linh bên bờ sông Sài Gòn.

“Chúng tôi muốn ghi lại không chỉ lịch sử, mà cả sự tận hưởng hòa bình của các cựu chiến binh và nhân dân, thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại để hướng tới một tương lai tươi sáng”, anh Minh Viên chia sẻ.

Bá Vương, thành viên nhóm vẽ cho biết, hiện bức tranh đã hoàn thiện khoảng 90% và liên tục thu hút đông đảo bạn trẻ, du khách đến chụp ảnh. "Em đã tham gia thực hiện nhiều dự án bích họa khác nhưng lần này em thấy xúc động và tự hào hơn hẳn và các nét vẽ của em dường như có nhiều cảm xúc hơn", Vương chia sẻ.

“Trước khi đến đây, em nghĩ công trình chắc chắn đẹp, nhưng khi nhìn thực tế thì còn hoành tráng hơn nhiều”, một nhóm các bạn trẻ đến đây chụp ảnh cho biết.

Trên nền tường dài 300m, từng khối diễu binh được khắc họa chi tiết, từ sắc phục đến từng động tác và màu cờ rực rỡ. Người xem như được sống lại không khí tự hào của ngày 30/4 lịch sử, đồng thời được nhắc nhớ về công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh cho hòa bình hôm nay.

Đại diện ban tổ chức cho biết, công trình là một hoạt động nghệ thuật văn hóa chào mừng các sự kiện trọng đại: 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân...

“Bức họa không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, mà còn là ‘bảo tàng lịch sử ngoài trời’ để người dân và du khách chiêm ngưỡng, tự hào và suy ngẫm”, đại diện ban tổ chức cho biết.