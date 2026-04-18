Bụi mịn PM2.5 “bao phủ” nhiều địa phương tại Thái Lan

(Ngày Nay) - Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Thái Lan đang tăng cao trên diện rộng, khi cơ quan chức năng nước này ghi nhận tới 40 tỉnh, thành có chỉ số vượt ngưỡng an toàn, trong đó khu vực miền Bắc và Đông Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Báo cáo ngày 17/4 của Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan cho thấy nồng độ PM2.5 tại miền Bắc nước này dao động từ 58,2 - 238,3 microgam/m3, trong khi khu vực Đông Bắc ghi nhận mức từ 25,6 - 220,3 microgam/m3 — đều vượt xa tiêu chuẩn cho phép ở nhiều nơi. Các khu vực miền Trung và miền Tây Thái Lan có mức ô nhiễm thấp hơn nhưng vẫn có 7 điểm vượt ngưỡng, trong khi phía Đông và phía Nam nhìn chung duy trì chất lượng không khí ở mức tương đối tốt.

Tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, chỉ số PM2.5 dao động từ 18,4 - 37,0 microgam/m3, phần lớn vẫn trong ngưỡng chấp nhận được nhưng có dấu hiệu gia tăng.

Dữ liệu vệ tinh từ Gistda cho thấy riêng ngày 16/4, Thái Lan ghi nhận tới 4.656 điểm nóng — nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí. Trong đó, phần lớn tập trung tại các khu rừng bảo tồn và rừng dự trữ, bên cạnh các khu vực nông nghiệp và dân cư.

Trước tình trạng ô nhiễm gia tăng, nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, sử dụng thiết bị bảo hộ khi cần thiết, đặc biệt tại các khu vực “vùng đỏ”. Những người có nguy cơ cao về sức khỏe được khuyến nghị theo dõi triệu chứng và tìm kiếm tư vấn y tế khi cần.