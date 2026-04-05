Cá mòi nướng - Món ăn đặc sắc của làng Bát Tràng

(Ngày Nay) - Được tổ chức trong khuôn khổ Hội làng Bát Tràng 2026, Hội thi Ẩm thực Bát Tràng là một nét đẹp mới, góp phần khẳng định, tôn vinh các món ăn trong Tri thức nấu cỗ Bát Tràng là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Tối ngày 3/4, tại Đình làng Bát Tràng đã công bố các đội nhóm đoạt giải trong Hội thi Ẩm thực Bát Tràng, trong đó đáng chú ý là Ban giám khảo thống nhất trao 2 giải nhất cho 2 mâm cỗ Giỗ tổ (với 2 món không bao giờ thiếu là cơm nắm và cháo - món ăn gợi nhớ những năm tháng khó khăn) và mâm cỗ Chay.

Điểm nhấn của Hội thi năm nay là món cá mòi nướng - một món ăn chỉ có theo mùa (từ sau Rằm tháng Giêng đến hết tháng 2) - được lưu giữ qua truyền thống sành ăn của người Bát Tràng.

Đánh giá về món cá mòi nướng, ông Nguyễn Thường Quân cho biết: “Món ăn này rất hiếm, mỗi năm chỉ có 1 lần, chờ đợi, thưởng thức… và thí sinh Nguyễn Đức Lợi kiên định chỉ làm đúng món này, trở thành một câu chuyện, danh hiệu ẩm thực của Bát Tràng: cá mòi nướng”.

Trước đó, chiều ngày 30/3/2026, 10 đội dự thi đã mang đến những món ăn đặc trưng trong gia đình, dòng họ của mình theo các nhóm tiêu chí của ban tổ chức như cỗ, các món ăn chính, các món ăn nhẹ - tráng miệng.

Theo đánh giá từ Ban Giám khảo là các chuyên gia ẩm thực, nghệ nhân ẩm thực, các đội dự thi, dù là cá nhân hay tập thể nhưng đều mang tinh thần tự hào gìn giữ các món ăn truyền thống như tam tam (ốc chuối đậu), canh măng mực, su hào xào mực, nem chim câu, canh bóng, chè kho… và sáng tạo như món gà mẫu tử đoàn viên, bún riêu chay, xôi cẩm, cá mòi nướng…

Mỗi đội thi không chỉ mang đến những món ăn ngon mà cả những câu chuyện vô cùng thú vị đằng sau mỗi món ăn. Trong mâm cỗ Giỗ tổ 8 món, bên cạnh các món ăn cầu kỳ như tam tam (ốc chuối đậu), nem chim câu, cháo tôm… là cơm nắm muối vừng - món ăn không thể thiếu ở bất cứ dòng họ nào trong làng Bát Tràng, lúc nghèo khó cũng như khi có của ăn của để.

Nghệ nhân ẩm thực Hà Thị Vinh đã thay mặt Ban tổ chức và Ban giám khảo cảm ơn các thí sinh đã tham dự cuộc thi không phải để lấy giải mà “để vinh danh ông cha tổ nghiệp, đã nuôi dạy chúng ta đời nọ nối đời kia để chúng ta có một nền văn hoá rất tuyệt vời mang ra thi thố hôm nay”.