Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào gửi điện mừng Đại hội XIV

Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV (Ngày Nay) - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tivi, màn hình lớn đã bố trí hội trường, tiếp sóng kênh VTV1 để cán bộ, công chức theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV.

Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Khởi động sớm, chủ động trước ngưỡng chuyển mình chiến lược (Ngày Nay) - Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, trong bối cảnh hết sức đặc biệt, giáo dục và đào tạo Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, mà còn tạo dựng những nền tảng căn bản cho giai đoạn phát triển mới.

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô (Ngày Nay) - Tối 18/1, màn sơ duyệt trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn trước thềm chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đại hội Đảng XIV đã khiến không ít người dân Thủ đô bất ngờ trước loạt hiệu ứng pháo mới lạ, độc đáo.

Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng (Ngày Nay) - Bước sang năm 2026, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á với chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ triển lãm tương tác, lễ hội văn hóa - nghệ thuật đến các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Bản tin Singapore: In the Spotlight tháng 1/2026 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy một bức tranh du lịch giàu sức sống, nơi đổi mới sáng tạo song hành cùng bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ đẳng cấp.

TP HCM: Triển khai 4 chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (Ngày Nay) - Ngày 19/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn triển khai Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/12/2025) quy định một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

CDC Hà Nội phối hợp phòng chống dịch bệnh, phục vụ Đại hội XIV của Đảng (Ngày Nay) - CDC Hà Nội đảm bảo công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Năm quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (Ngày Nay) - Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Microsoft công bố top 5 quốc gia sử dụng AI nhiều nhất thế giới (Ngày Nay) - Xếp hạng các quốc gia sử dụng AI nhiều nhất thế giới theo thứ tự là UAE (64% dân số trong độ tuổi lao động sử dụng các công cụ AI tạo sinh), Singapore (61%), Na Uy (46%), Ireland (45%) và Pháp (44%).