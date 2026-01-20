Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV

(Ngày Nay) - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tivi, màn hình lớn đã bố trí hội trường, tiếp sóng kênh VTV1 để cán bộ, công chức theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV.

Sáng 20/1, cùng với không khí trang nghiêm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nhiều cơ quan, đơn vị, trường học ở trong tỉnh Quảng Ninh tổ chức xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, là hoạt động thiết thực hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tivi, màn hình lớn đã bố trí hội trường, tiếp sóng kênh VTV1 để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội.

Tại trụ sở Liên cơ quan số 4 của tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị tại trụ sở tổ chức theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp tại Hội trường lớn của tòa nhà.

Tại các khu dân cư, nhiều địa phương tổ chức xem tập trung tại hội trường, nhà văn hóa thôn, khu. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã tổ chức tiếp sóng truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Tuấn, đảng viên phường Hạ Long chia sẻ xem qua chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, người dân thấy không khí trang nghiêm của Đại hội XIV của Đảng. Việc tổ chức xem trực tiếp phiên khai mạc không chỉ giúp nhân dân kịp thời nắm bắt các chủ trương lớn mà còn thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh đồng thuận ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Người dân kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy tối đa nội lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng viên, nhân dân tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự nhất trí cao với chủ đề của Đại hội XIV, đặc biệt là mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Nhiều đảng viên chia sẻ niềm tự hào trước những thành tựu của 40 năm Đổi mới và kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ tâm, đủ tầm để dẫn dắt đất nước hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình.

Trước đó, sáng thứ Hai đầu tuần (19/1), các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức trang trọng lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng.