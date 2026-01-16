Lần đầu tiên tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng trong dịp Tết Nguyên đán 2026

(Ngày Nay) - Ngày 15/1, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng thông tin, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng với chủ đề “Xuân Di sản - Kỳ quan số” bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long.

Địa điểm được lựa chọn gồm 2 khu vực: Cụm trang trí trên tuyến đường Công viên hoa (khu vực công viên Lán Bè) thuộc phường Hồng Gai và cụm trang trí tại Quảng trường 30/10, Bảo tàng - Thư viện tỉnh thuộc phường Hạ Long. Nội dung xuyên suốt là hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.

Điểm nhấn của Đại lộ hoa là không gian trưng bày hoa, mô hình linh vật, bộ chữ nghệ thuật; hệ thống vòm LED đa sắc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác đặc sắc, đồng thời là ẩn dụ sinh động cho kỷ nguyên số. Sự kiện còn tái hiện không gian văn hóa Tết cổ truyền của các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; tổ chức các hoạt động văn hóa, trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, ẩm thực, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết.

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết). Các đại cảnh trung tâm, linh vật, bộ chữ nghệ thuật theo chủ đề và hệ giá trị của tỉnh tiếp tục được trưng bày phục vụ nhân dân và du khách đến hết tháng 3/2026.

Sự kiện được tổ chức trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình truyền tải sinh động khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo, hội nhập của Quảng Ninh trong mùa Xuân mới.

Về lâu dài, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long được định hướng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa thường niên của tỉnh; là điểm hẹn sáng tạo đặc sắc, nơi hội tụ các giá trị thẩm mỹ đương đại, bản sắc văn hóa địa phương và công nghệ trình diễn hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hội nhập.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ninh định hướng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch - văn hóa - nghệ thuật có chiều sâu, chuyên nghiệp và bền vững. Trong đó, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng, các chương trình nghệ thuật quy mô lớn được xác định là những sản phẩm văn hóa - du lịch chủ lực, góp phần định hình thương hiệu điểm đến “Quảng Ninh - trung tâm sáng tạo, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa hàng đầu khu vực”.

Việc đầu tư tổ chức các sự kiện nghệ thuật đỉnh cao, không gian trình diễn mở gắn với cảnh quan di sản và các hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng không chỉ phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, kinh tế đô thị và du lịch chất lượng cao; qua đó khẳng định nghệ thuật là nguồn lực nội sinh quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn mới.