Cambridge English kết nối các nhà lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục

(Ngày Nay) -Vừa qua, Cambridge English đã quy tụ hơn 200 nhà lãnh đạo cấp cao tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Hội nghị Cambridge English dành cho các nhà lãnh đạo tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Với chủ đề thúc đẩy việc dạy và học tiếng Anh trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), hội nghị thu hút sự tham dự của các đại diện đến từ các Bộ Giáo dục, các nhà quản lý giáo dục và các đơn vị đối tác của Cambridge English.

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2026, hội nghị tập trung thảo luận phương pháp triển khai AI một cách thiết thực từ cấp độ chính sách đến các cơ sở giáo dục và trong từng lớp học. Các phiên trao đổi tại hội nghị xoay quanh cách ứng dụng AI trong giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả, cùng nhu cầu nâng cao năng lực cho giáo viên và mang lại hiệu quả cụ thể trên quy mô lớn.

Là đơn vị trực thuộc Đại học Cambridge, Cambridge English kết hợp nền tảng nghiên cứu, chuyên môn đánh giá và các giải pháp học tập nhằm hỗ trợ học viên và giáo viên ở mọi giai đoạn. Cambridge English tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy của các hệ thống giáo dục với cam kết đồng hành cùng các nhà giáo dục trong hành trình nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời giúp học viên tự tin phát triển năng lực trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi.

Thông qua mạng lưới nghiên cứu toàn cầu và chuyên môn học thuật, Cambridge English tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Hội nghị lần này đóng vai trò nền tảng để chia sẻ các góc nhìn dựa trên nghiên cứu và những phương pháp tiếp cận thực tiễn, qua đó hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các cơ sở giáo dục trong quá trình định hướng và triển khai.

Hội nghị Cambridge English dành cho các nhà lãnh đạo đã đánh dấu hai cột mốc quan trọng. Báo cáo chuyên đề của Cambridge English về AI trong giáo dục ngôn ngữ mang đến góc nhìn dựa trên nghiên cứu nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách và thực hành trong các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, Cổng thông tin dành cho giáo viên do Cambridge thực hiện (Cambridge Teacher’s Hub) giới thiệu một nền tảng với thiết kế bài bản nhằm hỗ trợ phát triển chuyên môn liên tục cho đội ngũ giáo viên.

Bà Min Qu, Giám đốc Thương mại, Khu vực Đông Bắc & Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Cambridge University Press & Assessment, chia sẻ: “Nhu cầu về các giải pháp ứng dụng AI trong thực tế để cải thiện hoạt động giảng dạy và học tập, cũng như chuyển đổi chiến lược thành hành động cụ thể, đang ngày càng tăng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Cambridge English cam kết đồng hành cùng các đối tác thông qua những phương pháp tiếp cận tích hợp để mang lại hiệu quả thực tế cho học viên.”

Tiến sĩ Evelina Galaczi, Giám đốc Nghiên cứu mảng Tiếng Anh, Cambridge University Press & Assessment, cho biết: “Hoạt động nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào cách thức ứng dụng AI để hỗ trợ giáo viên và cải thiện hiệu quả học tập. Báo cáo chuyên đề mới của chúng tôi sẽ mang đến định hướng thiết thực dành cho các hệ thống giáo dục đang thích ứng với quá trình chuyển đổi hiện nay.”

Bà Belinda Fenn, Giám đốc Danh mục sản phẩm, mảng Tiếng Anh, Cambridge University Press & Assessment, nhận định: “Sự góp mặt của đông đảo các nhà giáo dục đến từ các quốc gia trên khu vực tại hội nghị cho thấy mức độ đồng thuận cao trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương. Các cơ sở giáo dục đang tập trung cho mục tiêu cải thiện chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học viên nâng cao năng lực. Cambridge English mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị giáo dục trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu này.”

Tại hội nghị, các diễn giả đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan đã chia sẻ góc nhìn quốc gia và kinh nghiệm triển khai ở cấp hệ thống cũng như cấp trường học, qua đó khẳng định vai trò của mô hình Học tập và Đánh giá Tích hợp trong việc hỗ trợ lộ trình phát triển của học viên.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng khẳng định động lực phát triển mạnh mẽ trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với trọng tâm thực thi, xây dựng năng lực và mở rộng các giải pháp có khả năng áp dụng ở quy mô lớn. Thông qua nghiên cứu, hợp tác và các hoạt động triển khai thiết thực, Cambridge English sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hệ thống giáo dục trong khu vực, góp phần thúc đẩy giáo dục tiếng Anh trong kỷ nguyên AI.